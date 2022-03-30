【企業盈警】建德國際（８６５）料去年淨溢利跌最多９１％

《經濟通通訊社３０日專訊》建德國際（００８６５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨溢利介乎於約９００萬元至１３００萬元人民幣，比２０２０年度跌最多約９１％。

該集團指，淨溢利預期減少主因去年度物業發展業務收益及毛利大幅下降，因可供出售與交

付給客戶的物業減少及大部分房地產項目仍然處於建設階段。

該集團預期於明天前公布業績。（ｗｈ）

