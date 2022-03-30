【企業盈喜】中國秦發（００８６６）料去年虧轉賺最多３２億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》中國秦發（００８６６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度除稅後溢利不多於３２億元人民幣，２０２０年度除稅後虧損３４﹒４億元人民幣。

該集團指，財務表現預期轉虧為盈主因煤炭市價大升導致經營溢利大幅增加；預期將錄得來

自債務重組收益的非經營溢利；及物業、廠房及設備及煤炭採礦權的減值虧損撥回，由於煤價大

幅上升所致。

該集團預期於明天公布業績。（ｗｈ）

