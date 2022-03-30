【北水炒Ｄ乜】淨流入８億人幣，買中海油沽京東

《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指高開８６點，報２１７７１點。最高升
２５２點報２１９３７點，最低升３７點報２１７２２點。恒指收報２１９２７點，升２４２點
或１﹒１２％。
按額度計算，北水全日淨流入８億元人民幣，減少１４﹒６％。北水淨買入最多的個股依次
是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多
的依次是京東集團－ＳＷ（０９６１８）、小米集團（０１８１０）、融創中國（０１９１８）
。
主板成交１２５１﹒０４億元減少６﹒９％。其中港股通成交３４１億元，佔總成交
２７﹒３％。
中國海洋石油升２﹒６３％報１０﹒９２元，北水淨買入３﹒７億元；騰訊控股升
２﹒９５％報３７７﹒２元，北水淨買入２﹒８億元；美團升５﹒７８％報１５９﹒３元，北水
淨買入２﹒７億元。
京東集團－ＳＷ升６﹒０５％報２３８﹒４元，北水淨賣出１０﹒５億元；小米集團跌
２﹒４９％報１４﹒１２元，北水淨賣出２﹒２億元；融創中國跌１７﹒４１％報４﹒０８元，
北水淨賣出１﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ３﹒６６
騰訊控股 （００７００） ２﹒７５
美團 （０３６９０） ２﹒７０
中國神華 （０１０８８） １﹒４２
快手 （０１０２４） １﹒２６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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京東集團－ＳＷ （０９６１８） －１０﹒４６
小米集團 （０１８１０） －２﹒１７
融創中國 （０１９１８） －１﹒０８
復星醫藥 （０２１９６） －０﹒０９
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