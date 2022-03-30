《日入而息》工行去年多賺一成增派息，內地規範網絡直播營利行為

《今天重點》

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工行（０１３９８）去年多賺一成至３４８３億元人民幣，息２９﹒３３分

農行（０１２８８）去年純利升１２％至２４１１﹒８億元人民幣，息２０﹒６８分；農行去年

淨利差下降８基點，不良貸款率跌至１﹒４３％

中海油（００８８３）去年純利升１﹒８倍，因Ａ股發行暫不派末期息；中海油：中證監核准公

司發行Ａ股；未來三年派息率不低於４０％，今年將適時進行股票回購

碧桂園（０２００７）去年純利跌２３﹒５％，派息１０﹒１２分人幣；碧桂園（０２００７）

料今年內房市場逐漸企穩，集團可售貨值６５００億元人民幣

三部門發文規範網絡直播營利行為，打擊涉稅違法行為

林鄭稱移出數字未能反映香港前景，對海外優才仍吸引；近月人才流失是不爭事實，重視香港國

際地位；解除禁飛令港人有序回港，檢疫酒店有嚴格要求；限聚令戴口罩似乎要維持一段日子，

將逐步通關

韋彥德及賀知義辭任終審法院非常任法官，即時生效

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《即日市況》

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恒指高收３０４點報２２２３２，科指升１５點報４６２２

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《深滬股市》

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滬綜指收升２％創業板指飆４％，百億外資流入撐市

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《美元匯價》

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美匯支持在９７﹒７０，可作短線好淡分水嶺

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《公司業績》

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先健科技（０１３０２）去年多賺３５﹒４％至２﹒９２億元人民幣，不派息

利華控股集團（０１３４６）去年純利增３９倍，派息２﹒５港仙

固生堂（０２２７３）去年虧損擴大至５﹒１億元人民幣，不派息

深圳國際（００１５２）去年純利跌１１％，末期連特息０﹒８２８元

碧桂園（０２００７）去年純利跌２３﹒５％，派息１０﹒１２分人幣

海吉亞醫療（０６０７８）去年多賺１﹒６倍至４﹒４１億元人民幣，不派息

遠大住工（０２１６３）去年少賺８５％，不派息

招商局港口（００１４４）去年純利升５８％至８１億元，派息７２仙

天津發展（００８８２）去年純利升６０％至４﹒７億元，息５﹒５仙

中通服（００５５２）去年多賺２﹒５％，連特息派１７﹒３２分

北控水務（００３７１）去年純利升０﹒３％至４２億元，息６﹒７仙

未來世界（００５７２）年度虧損收窄至７６３﹒７萬元，不派息

培力農本方（０１４９８）全年盈轉虧１億元，不派息

北控清潔能源（０１２５０）年度盈轉虧損３﹒２１億元，不派息

東正金融（０２７１８）全年盈轉虧８億元，不派息

現代牙科（０３６００）全年純利升２倍至４億元，派息４﹒４仙

新娛科控（０６９３３）全年盈轉虧２９５萬元人民幣，不派息

寶龍商業（０９９０９）全年純利升４４％至４﹒４億元人民幣，股息待定

康寧傑瑞（０９９６６）全年虧損收窄至４﹒１億元人民幣，不派息

滙景（０９９６８）全年純利跌五成至近３億元人民幣，派息２﹒４８港仙

榮昌生物（０９９９５）全年虧轉盈３億元人民幣，不派息

寶寶樹（０６９３３）全年虧損收窄至３﹒８７億元人民幣，不派息

濟豐（０１８２０）全年純利跌４４％至４３６３萬元人民幣，息８港仙

向中國際（０１８７１）全年盈轉虧３４５萬元人民幣，不派息

先瑞達醫療（０６６６９）年度虧損增至７９０８萬元人民幣，不派息

中國醫療網絡（００３８３）年度虧損擴大至１﹒３７億元，不派息

慕尚（０１８１７）年度虧損收窄至８９６８﹒４萬元人民幣，不派息

利特米（０１９３６）全年純利升４０％至１１８４萬令吉，不派息

建橋教育（０１５２５）全年純利跌７％，派息１０港仙

安寧控股（００１２８）全年盈轉虧２１２８萬元，不派息

新時代能源（００１６６）全年虧轉盈３億元，不派息

利基控股（００２４０）全年純利跌３３％至３億元，息６仙

國家聯合（００２５４）全年純利升４９％至５４５７萬元，不派息

思捷環球（００３３０）全年虧轉盈３﹒８億元，不派息

大中華金融（００４３１）全年虧損收窄至２億元，不派息

國美金融科技（００６２８）全年盈轉虧１億元人民幣，不派息

世界集團（００７１３）全年純利跌３６％至４４０２萬元，不派息

陽光能源（００７５７）全年虧轉盈２億元人民幣，不派息

永恒策略（００７６４）全年虧損擴大至２億元，不派息

絲路物流（００９８８）全年虧損收窄至３億元，不派息

金活（０１１１０）全年純利升近２倍，息２﹒３９港仙

民銀資本（０１１４１）全年純利跌２６％至３億元，派息７﹒４８仙

廣南（０１２０３）全年純利跌２２％，派息１﹒５仙

國電科環（０１２９６）全年盈轉虧８億元人民幣，不派息

霸王（０１３３８）全年虧損擴至９０８萬元人民幣，不派息

百福控股（０１４８８）全年虧損擴大至６億元人民幣，不派息

友聯租賃（０１５６３）全年純利升４倍至７８９０萬元人民幣，不派息

翼辰實業（０１５９６）全年純利跌２％，息５﹒５３分

偉能集團（０１６０８）全年純利跌９１％至４５６９萬元，不派息

瑞斯康（０１６７９）全年虧損收窄至５５２５萬元人民幣，不派息

ＰＬＡＴＴＮＥＲＡ（０１９４９）全年盈轉虧２９３４萬泰銖，不派息

深藍（０１９５０）全年虧損收窄至２６０萬元人民幣，不派息

錦江資本（０２００６）全年純利８２９萬元人民幣，不派息

百奧家庭（０２１００）全年純利跌九成，派特息２港仙

第一服務（０２１０７）全年純利跌６２％，派息６﹒７７港仙

心通醫療（０２１６０）全年虧損收窄至２億元人民幣，不派息

一拖（０００３８）全年純利升５６％，息１１﹒７分

中國新經濟（０００８０）全年虧損收窄至４９８萬元，不派息

京城佳業（０２２１０）全年純利８２７５萬元，派息１５﹒８１分

德商產投（０２２７０）全年純利跌２２％至３３４４萬元人民幣，不派息

昇柏（０２３４０）全年純利升３８％至１９６１萬元，不派息

ＢＣ科技（００８６３）全年虧損擴大至３﹒６９億元，不派息

未來發展（０１２５９）全年虧損擴至９０６４萬元人民幣，不派息

長城汽車（０２３３３）去年盈利增２５％派息７分人幣

綠色動力（０１３３０）年度盈利約７億元人民幣，。升３８﹒６％，息１０分

宏華（００１９６）年度盈轉虧７﹒１７億人幣，不派息

中華國際（０１０６４）年度虧轉盈６８１﹒１萬元，不派息

威華達（００６２２）去年度盈轉虧３１﹒５億元，不派息

堃博醫療（０２２１６）年度虧損增至２﹒３６億美元，不派息

財訊傳媒（００２０５）年度虧損收窄至４０１４萬元，不派息

Ｐｅｒｓｔａ（０３３９５）年度虧損收窄至４８１萬加元，不派息

中國能源建設（０３９９６）年度多賺逾３９％，派息２﹒２５分

天瑞汽飾（０６１６２）全年純利７３３萬元人民幣，不派息

華發物業（００９８２）全年純利升４倍至２億元，不派息

壽康集團（００５７５）全年虧損收窄至１２６０萬美元，不派息

雷士（０２２２２）全年虧轉盈５８１萬元人民幣，不派息

天長（０２１８２）全年純利升３１％至９６２６萬元，派息２仙

萬順（０１７４６）全年虧損收窄至２２３萬元，不派息

中核能（００６１１）全年純利升５７％，不派息

其利工業（０１７３１）全年純利升３１％，末期連特別息３﹒５港仙

京投交通（０１５２２）全年純利升１１％，息２﹒７仙

信達生物（０１８０１）全年虧損擴至３３億元人民幣，不派息

綠科（００１９５）全年虧轉盈近４億元，升約１９倍，不派息

神冠（００８２９）全年多賺３５％，末股連特別息６港仙

樂普生物（０２１５７）全年虧損擴大至十億元，不派息

中國稀土（００７６９）全年純利升２３％至２４２７萬元，不派息

ＣＭＯＮ（０１７９２）全年虧轉盈４２萬美元，不派息

天源（０６１１９）全年純利跌３９％，派息３﹒５分

中國鐵鈦（００８９３）全年虧轉盈８３１萬元人民幣，不派息

美聯工商舖（００４５９）全年虧轉盈４９８４萬元，不派息

康諾亞（０２１６２）去年虧損擴至３９億元人民幣，不派息

時代電氣（０３８９８）去年盈利跌１８％，派息４５分

瀘州銀行（０１９８３）去年盈利７﹒３億元人民幣，升２７％，不派息

心動（０２４００）去年盈轉虧蝕８﹒６億元人民幣，不派息

連達（００８８９）去年虧轉盈３８２﹒６萬元，末期息１仙

美聯（０１２００）全年純利跌２４％至１億元，不派末期息

晨訊科技（０２０００）去年虧損擴大至２﹒５億元，不派息

中海油（００８８３）去年純利升１﹒８倍，因Ａ股發行暫不派末期息

美圖（０１３５７）去年虧損擴至４４５１萬元人民幣，經調整盈利升四成

中遠海運港口（０１１９９）去年多賺２％，息１７港仙

嘉里物流（００６３６）去年純利升１﹒７倍至７９億元，派息５０仙

綠景中國（０００９５）去年純利跌６６﹒６％至１１﹒５億元人民幣，不派息

順豐同城（０９６９９）去年虧損擴大至近９億元人民幣，不派息

農行（０１２８８）去年純利升１２％至２４１１﹒８億元人民幣，息２０﹒６８分

工行（０１３９８）去年多賺一成至３４８３億元人民幣，息２９﹒３３分

香港科技探索（０１１３７）去年少賺９２％至１４７８萬元，不派息

齊魯高速（０１５７６）去年純利升３７﹒５％，派息０﹒１８元人幣

申洲（０２３１３）去年純利跌３４％至３３﹒７億元人民幣，息５７港仙

滄港鐵路（０２１６９）去年純利按年升２１﹒６％，派末期息３﹒８港仙

新華製藥（００７１９）去年純利按年升７﹒３％，不派息

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《公司資訊》

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中國有贊（０８０８３）承認裁員逾兩成，回歸基本面提升人均產出

博雅互動（００４３４）僱員重審案件所涉凍結資金將繼續保持凍結狀態

恒隆（００１０１）於香港指定醫務中心樓層應用本地研發空氣過濾器

中海油（００８８３）中證監核准公司發行Ａ股；未來三年派息率不低於４０％，今年將適時進

行股票回購

農行（０１２８８）去年淨利差下降８基點，不良貸款率跌至１﹒４３％

光宇國際集團（０１０４３）公司股份最後上市日期為４月１日

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《國企紅籌》

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建發國際（０１９０８）１６億元購建發物業（０２１５６）３５％股權

長汽（０２３３３）無意調整１９０萬輛年度銷售目標，暫無計劃撤資俄羅斯

中通服（００５５２）料今年毛利率維持穩定，長遠將有所回升

招商局港口（００１４４）料今年吞吐量有中高單位數增長

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《神州民企》

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許家印又變賣家產，擬售深圳兩豪宅市值逾５億元人民幣

佳兆業（０１６３８）與中鐵五局戰略合作，共拓大灣區及深圳城市更新

理想汽車（０２０１５）將於下月中發布新車型，售價４５萬元人民幣起

中教控股（００８３９）以近１﹒４億人民幣購肇慶土地擴建大學校園

碧桂園（０２００７）料今年內房市場逐漸企穩，集團可售貨值６５００億元人民幣

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《中國要聞》

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機構料３月官方製造業ＰＭＩ收縮，中小企景氣度續降

環境部表示今年將開展打擊碳排放數據弄虛作假專項行動

中證監對證券投顧違法違規零容忍，採取行政監管措施

北京表示聚焦新首鋼地區，推動京西產業轉型

體育總局表示十四五期間建２０００個體育公園等健身設施

半日內過百萬人申請３歲以下嬰幼兒照護者稅費扣除

應勇因年齡卸任湖北省委書記，住建部部長王蒙徽接任

人行續１５００億逆回購利率持平，放水１３００億元；人行表示加大對大豆油料等重要農產品

金融支持

國務院表示推進打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動

「十四五」中醫藥發展規劃鼓勵中藥材產業化商品化

據報福州放鬆限購政策，非戶籍也可買一套普通住宅

上季內地養老基金新進９隻Ａ股，中國巨石持股量最多

防控影響金融活動，最近共７１家公司停Ａ股上市審查

美國審查是否遵守無人駕駛事故報告要求，小馬智行表示依照流程配合

英國晶片商ＡＲＭ計劃轉讓中國合資股權，以加快美國ＩＰＯ

據報微信大規模打擊數字藏品交易，大批公眾號被封禁

深圳將調整二手樓參考價，專家籲撤政策護金融安全

國資委表示中國核電風光單月發電首破１０億千瓦時大關

中證監核准中海油發行不超過２９﹒９億股新股

印度入局與斯國合作建電廠，中國同類計劃此前被叫停

王毅主持第三次阿富汗鄰國外長會，冀凝聚鄰國共識

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒１％，國台辦稱上海台資企業生產穩定

台積電董事長表示上海工廠保持生產，籲台灣盡快通關

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《其他消息》

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再被問及會否參選，林鄭稱目前唯一工作是抗疫

冼國林倡設監察局確保公職人員守職責，重推政改方案

許正宇稱香港需培育本地金融人才，冀吸引高新科技企業來港上市

金管局稱本港零售銀行去年稅前經營溢利減少１８﹒６％

韋彥德及賀知義辭任終審法院非常任法官，即時生效

警隊周五起調整入職要求，須為永久性居民但毋須住滿７年

政府擬提高會計師公會理事會選舉提名門檻，並更改選舉周期

電費補貼６月起分１２期發放，有效期至２０２４年底

深股通額度全日用８６億元，外資流入規模四個月新高；滬股通額度全日用８３億，外資流入１

２７億創４個月高

丟棄無家者家當，康文署敗訴須向每人賠１００元

專線小巴實時到站資訊系統擴至３９１條路線，目標年底前全面覆蓋

中小企融資擔保計劃的優化措施周五起生效

跨機構督導小組公布對香港碳市場機遇評估及下一步行動

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《俄烏開戰》

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ＣＧＴＮ表示中俄外長在安徽屯溪會晤

俄印商討建立盧布與盧比雙邊支付系統

北約下月６日外長會，邀請日韓澳紐參加

普京與馬克龍通話，討論烏國人道救援及盧布結算問題

李顯龍與拜登雙邊會談，籲以和平方式處理亞太區分歧

波蘭率先禁俄羅斯煤炭入口，對歐盟未跟從表示遺憾

烏國指俄軍未停攻勢，俄反指烏軍趁停火恢復戰力

現代牧業（０１１１７）俄烏戰爭對集團影響不大，料奶價平穩

英國願意向烏克蘭提供安全保證

外交部表示中俄不結盟，但維護安全、反對霸權無上限

據報中俄在外長會議上同意擴大合作，並保持一致立場

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《內房困局》

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交易商協會表示接受碧桂園、旭輝、龍湖等房企中票註冊

惠譽警告：內房延發業績可能導致信用評級下調

融創明開「２０融創０１」持有人會議擬展期１８個月

陽光城三董事售股籌６０００萬借予公司，泰康人壽續減持

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《重拳監管》

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三部門發文規範網絡直播營利行為，打擊涉稅違法行為

據報內地擬加強直播行業監管，對打賞直播主金額設限

新東方美股擊穿１美元，俞敏洪稱股價高低非做事動力

監管整頓令民企市值大縮水，市值百強佔比七年來首降

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《新冠肺炎》

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本港新增６９８１宗確診，核酸檢測２９９４宗

再有１３５人公院離世，第五波累計７４９３宗死亡

政府周六起派防疫包，李家超陳茂波齊為義工打氣

林鄭稱移出數字未能反映香港前景，對海外優才仍吸引；近月人才流失是不爭事實，重視香港國

際地位；解除禁飛令港人有序回港，檢疫酒店有嚴格要求；限聚令戴口罩似乎要維持一段日子，

將逐步通關

上海今起對重點場所展開為期一個月預防性消毒

中企因疫情爆發暫停Ａ股ＩＰＯ，影響６００億元集資

中銀香港四分行今起恢復營業，另有兩分行暫停營業

人行上海分行表示對疫情持續影響較大行業加大金融支持

傳汽車零件商Ａｐｔｉｖ滬工廠停工，為特斯拉等供貨

內地增本土及無症狀逾八千六宗，上海破紀錄近六千宗

地政總署周五起逐步恢復公共服務

據報高盛香港員工４月１９日將重返辦公室

明起違反強制檢測最高罰款２﹒５萬及可囚半年

業界表示結合中西醫治療重症患者成效佳

浦東新國際博覽中心改建為隔離收治點，可容一萬人

福建泉州豐澤區４人被免職包括衛健局局長、副局長

考評局研設緊密接觸者試場，承認安排監考員有難度

聶德權到幸福邨，了解社福團體上門打針情況

許正宇強調本港金融市場活躍，３月日均成交額千億元

調查指近九成受訪過敏症者已接種一劑疫苗

約３５０病人在亞博治療，已為逾２萬病人處方口服藥

長沙灣１歲男嬰家中昏迷送院不治，快測結果呈陰性

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