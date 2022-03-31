《油金掠影》美國原油庫存急降，俄烏和談無突破，油價金價齊漲

《經濟通通訊社３１日專訊》美國石油協會公布，上周原油庫存減少３００萬桶，降幅大於

市場預期的１７０萬桶。加上俄烏談判再度陷入僵局，市場憂慮停火進程受阻，油價及金價上揚

。

紐約期油升３﹒５８美元或３﹒４３％，收報每桶１０７﹒８２美元；布蘭特期油升

３﹒２２美元或２﹒９２％，收報每桶報１１３﹒４５美元。

俄烏周二談判展現停火曙光後，次日俄方卻改口稱未見突破性進展，有指俄軍對基輔等地的

軍事行動並未減少。

另外，有消息指在ＯＰＥＣ和包括俄羅斯在內的盟國舉行會議時，主要產油國不太可能將產

量提高到此前商議的每日４０萬桶以上。沙特及阿聯酋又表示，ＯＰＥＣ＋不應參與政治，目前

該聯盟面臨愈來愈大壓力，要求成員國就俄羅斯入侵烏克蘭採取行動。



＊市場避險情緒增，鈀金揚近５％＊



俄烏談判再次出現變數，美匯指數跌０﹒６％，至近兩星期低位，金價反彈。紐約期金升

１﹒１％，收報每盎司１９３９﹒４美元。

有市場分析人士預期，俄烏談判突然起了變化，投資者對停戰的樂觀情緒減退，加上美國國

債本周二（２９日）出現「孳息倒掛」，反映經濟前景有隱憂，對金價有利。

其他貴金屬方面，鈀金大幅上漲４﹒６％，報每盎司２２４６﹒６９美元；白銀升０﹒１％

，報每盎司２４﹒７８美元；鉑金升０﹒６％，報每盎司９８８﹒２７美元。（ｅｒ）

