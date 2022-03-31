《出旗制勝－麥穎儀》恒指重上兩萬二，騰訊接連回購友邦跑贏大市

《出旗制勝》地緣局勢暫見緩和，恒指上日（３０日）承接外圍高開逾百點，重上

２２０００點大關，見５天高位，收報２２２３２點，全日升３０４點，成交１５５４億元。科

技股反彈造好，科指更一度升逾百點，其後升幅稍作回順，美團（０３６９０）及阿裡巴巴

（０９９８８）同樣開市不久後倒跌，午後再度向上，分別微升０﹒５％及０﹒４％，ＡＴＭ中

惟騰訊（００７００）全日仍維持升勢。

繼上周三（２３日）公布業績後的騰訊股價曾受壓向下，但由周一（２８日）起或受接連回

購的消息影響，連升三天，上日曾一度升約３％，高位更突破３８８元，其後大部分時間在

３８０至３８５元水平徘徊，仍見５天高位，收報３８０﹒６元。騰訊暫時已三度回購，績後涉

資累計約９億元，截至周二（２９日），北水更見連續兩天淨流入騰訊。另外，騰訊及阿裡再有

互通其生態平台的新進展，淘寶聚報正對微信支付功能進行內部測試。投資者如對其後市看好，

或可留意騰訊購２５８３７，行使價５０６﹒８８元，實際槓桿８﹒８倍，引伸波幅４２﹒５％

，換股比率１００兌１，２０２２年０７月２８日到期。投資者如看淡，或可留意騰訊沽

１３５９０，行使價２８８元，實際槓桿４﹒６倍，引伸波幅４９﹒６％，換股比率１００兌１

，２０２２年０９月２９日到期。

保險股板塊普遍造好，友邦（０１２９９）上日為貢獻恒指點數最多個股，跑贏大市升

１﹒９％，盤中更曾高見８３﹒７５元，升穿１００天移動平均線。而在資金流方面，截至上周

五（２５日），北水連續８日淨買入友邦。投資者如繼續看好，或可留意友邦購１８６０７，行

使價９８﹒８８元，實際槓桿１４﹒８倍，引伸波幅２９﹒８％，換股比率１０兌１，２０２２

年０６月２９日到期。相反如看淡，或可留意友邦沽１１１７１，行使價６０元，實際槓桿

５﹒９倍，引伸波幅４２﹒４％，換股比率１０兌１，２０２２年０９月２９日到期。



《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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