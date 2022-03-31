《運籌帷幄－梁業豪》新升浪已經開始？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。三大指數中，昨天（３０日）以恒生指數的上升動力最強，科技指數最弱。大

家都知道，支持市況升的主因為俄羅斯於烏克部分城市暫停軍事活動。俄烏戰爭若能結束，對股

市而言，當然屬於重大利好消息。早前大市有力從低位顯著急升，其實已經反映出此利淡因素已

被消化。當然，中概股被美國制裁的情況獲得改善，亦有助市況反彈。

昨天恒生指數日線圖上呈現上升裂口，兼升越了（ａ）浪頂２２４２４，我們有理由相信

（ｃ）浪上升過程已經開始，升幅多與（ａ）浪相若。當然，（ｂ）浪可以屬於「不規則平勢形

」，即現時的升浪屬於（ｂ）－ｂ浪反彈，升幅約為（ｂ）－ａ浪跌幅的１﹒２３６倍╱

１﹒３８２倍，而日後出現的（ｂ）－ｃ浪跌幅則約為（ｂ）－ａ浪跌幅的１﹒６１８倍。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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