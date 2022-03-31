《行內行外－梁崇讓》期望「零佣金」消失、「零確診」重臨！

《行內行外》第五波新冠疫情爆發後，港府收緊防疫抗疫政策，據早前政府統計處公布，去

年１２月至今年２月經季節性調整的失業率為４﹒５％，比去年１１月至今年１月顯著上升

０﹒６個百分點；就業不足率上升０﹒５個百分點至２﹒３％。期內總就業人數減少約３３﹒７

萬人至３６４﹒２８萬人，總勞動人口減少約１﹒１萬人至３８０﹒０７萬人失業人數增加約

２﹒２７萬人至１５﹒７９萬人，就業不足人數增約１﹒７１萬人至８﹒６９萬人。與去年１１

月至今年１月比較，去年１２月至今年２月期間，幾乎所有主要經濟行業的失業率和就業不足率

均見上升，料疫情下失業率上升的趨勢仍會持續。



＊失業惡化＊



這幾個月建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率升幅相

對明顯。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動

業。第５波疫情至今未止，多個行業自１月初開始被勒令停業，因此勞工團體估計就業情況將進

一步惡化。而美國方面，通脹續創４０年新高，息口上升和收緊貨幣政策已是必然的事，香港的

經濟和股市將被拖累。

由於第５波疫情再次打擊本港的經濟，特首林鄭月娥宣布再次推出「保就業」計劃，並會聚

焦受第五波疫情影響的中小企業，將向僱主補貼僱員５月至７月的工資，每名月薪低於３萬元的

僱員，可劃一補貼８０００元。至於未有受疫情影響行業，如大型連鎖超市，大型藥房、物業管

理公司、速遞行業，銀行及金融業等，則會剔出該計劃範圍，無法受惠。預料，新一輪保就業計

劃，可惠及１１０萬至１３０萬名僱員，預計政府將動用２６０億至３１０億元，這計劃會盡快

提交立法會財務委員會審批，冀最快４月可供僱主申請。此外，同時撥出３０億推出「臨時失業

援助金」，符合資格申請人可在申請後的３至４周內獲得一萬元援助，在短短３日內申領宗數已

飆至１８萬宗，３０億估計隨時不足夠應付申請，只因失業大軍為數真不少，這一萬元不知金融

業的失業人士也能申請嗎？



＊惡性競爭＊



其實近年香港的金融業並非如想像中這麼好景，除了有特權的港交所（００３８８）每年業

績續有保證外，其餘大部分的中介持牌法團都是艱苦經營，尤其是中小型的證券公司，並不是如

政府和外界所說的這麼風光，面對業內的惡性競爭和合規成本不斷上升，如管理不善，更隨時要

面對監管機構數百萬以上的罰款，收入與成本全不對稱。至於個人持牌人士，即靠佣金收入俗稱

「股票經紀」的從業員，他們在「零佣金」的惡性競爭下，原來當年有關當局所說的「餅做大了

，大家都有得吃！」這句話只是胡亂瞎說啊！日前有媒體報道香港本土證券公司經營困難，中小

型公司營運環境更見嚴峻，傳出有券商老行尊想退出市場，卻無人願意接手，如再找不到人接手

，那只能自動結業，把牌照交還予證監會了事。

９０年代金融業持牌中介人士被稱為天之驕子，但自有關當局與民爭利後，享有特權受監管

的中介機構港交所上市，隨後更偏幫大財團和銀行，撤銷最低佣金制和實施「一業兩管」，本工

會的《行內行外》文章曾多次質詢有關當局，為甚麼香港可以設有最低工資、的士有起表價、旅

遊業不可「零團費」，為何卻容許金融業存在不公平和導致惡性競爭的「零佣金」呢？莫非這正

是資本主義下的剝削和掠奪行為嗎？特區政府完全沒有「共同富裕」的理念嗎？



＊不保就業＊



在最新公布失業和保就業計劃的行業中，金融業更被拒之門外，一直以來，有關當局從沒有

關注這群持牌自僱人士的收入已足襟見肘，現時受薪的盤房交易員和負責人員，他們的工資已不

及高級保安員和現時政府聘請的短期清潔工了，特區政府上次的保就業計劃已引來諸多批評，有

團體統計，得益者又是大財團和大型連鎖集團，此外，早前推出的劏房租務管制新例和規定最低

單位面積不少於２８０平方呎也是不貼地，無助解決住房貴住屋小的問題，怪不得政府政策總被

人批評為「堅離地」，從沒有實事求是，更從沒有寸進，真是遺憾！這難怪有研究機構就市民對

５個核心社會的評分進行調查，其中繁榮指標在１０分滿分中僅得３﹒９８分，創１９９７年６

月調查開展以來新低；而安定指標則在５項指標中排最尾，得３﹒９１分，亦創２０２０年９月

以來新低。可悲也！



＊以本傷人＊



後記：自特區政府批准港交所上市後，撤銷了最低佣金制令大部分持牌法團和持牌經紀人佣

金收入大幅減少，這幾年更受中美貿易戰和歐美的制裁、黑暴、疫情和未能通關等等不利因素影

響下，中小型證券公司的營運更陷入困境，否則也不會有越來越多持牌法團主動結業，單靠股票

佣金收入的持牌人士，大部分只能望天打卦，收入不夠糊口。

據報道，今年首季已有５間持１號牌照公司停業，按年增逾６６％。由於近年資金背景雄厚

的互聯網證券公司不斷發動銀彈攻勢，以「零佣金」加上送股票作為宣傳招徠新客戶搶奪市場，

傳統中小型證券公司生存空間越來越窄，現連主打「超平佣金」互聯網買賣的「一通」證券也要

宣布結業，可見面對財團和同業的惡性競爭，鬥平收費並不代表一定可以生存，其實任何企業經

營都有其成本的底線，如利用服務零收費和贈送禮品來經營，目的只有一個，就是搶奪市場份額

，他日會否成為壟斷企業或背後另有所圖？未可知！這種以本傷人的做法明顯是惡性競爭，對市

場百害而無一利，只是特區政府有關當局表裏不一，甚至視而不見，一直漠視中小型企業的生存

空間，也沒有遏止類似壟斷的經營行為破壞力，或更可能是始作俑者，這也是令香港貧富差距越

來越大，民怨越來越深的原因之一吧！雖然香港證監會已宣布豁免持牌法團的牌費，但對業界幫

助不大，相信業界只冀望股票買賣佣金制度可回復正軌，要有合理的收費，這才是業界生存之道

。



＊視若無睹＊



為甚麼政府財政收入減少便立即增加股票印花稅，證券界叫苦連天已十多年了，當局總是視

若無睹，怪不得民望民心如此低迷！自回歸後，內地政府為加快對外開放和穩固香港金融中心的

地位，陸續推行ＱＤＩＩ、ＱＦＩＩ、ＣＥＰＡ和互聯互通等等政策，但這些都是政策上的大方

向，在細節上仍是由兩地有關官員商討落實，可是這麼多年，所聽到的都是傳統本土業界埋怨總

是分不到一杯？的聲音，為甚麼呢？香港有關當局真的沒責任嗎？現傳出證監會已原則上同意將

跨境理財通擴至本港的持牌券商，惟有待內地監管機構批准，傳聞是否屬實？仍待分曉。早前《

行內行外》文章已提出特區政府應與內地有關官員溝通，容許香港持牌法團在大灣區開設分公司

以配合「一帶一路」和大灣區發展的規劃，這大灣區便可成為內地的融資中心，更可推行「共同

富裕」的理念，讓香港中小型持牌法團和中介人多一點生機，有望解決多年的困境，何樂而不為

呢？希望有關當局和特區政府的高層智囊團為業界失落的一群認真想一想，不要單只為大財團服

務啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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