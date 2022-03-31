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31/03/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》煤炭板塊標青

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：２７；下跌板塊：６。
　
　　至４：３０收，上升板塊：３２；下跌板塊：１。
　
　　昨日大市成交：１５５３﹒５９億元；昨日期指成交：１１５０９４張。
　
　　前日大市成交：１２５１﹒０３億元；前日期指成交：１０３１９３張。
　
　　昨日為期指結算，適值俄烏局有和解希望，大市借此高收。但能否保持升勢，還要看美國怎
搞混。俄烏和解，美國便沒戲，所以樂觀之餘仍要留一手。
　
　　昨日大市上升最多的板塊為煤炭、地產、醫療和保險。煤炭板塊中升得最多的是細價股，如
中國秦發（００８６６）、恒鼎實業（０１３９３）；保險板塊中升較多的有中國太平
（００９６６）、友邦（０１２９９）　等。而內房股亦因內房債務有些進展，故地產板塊昨日
升幅亦是排在第二位，綠地（００３３７）、領展（００８２３）都是上升較多之股。《資深投
資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
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