微創醫療（００８５３）年度虧損擴大至２﹒８億美元，不派息

《經濟通通訊社３１日專訊》微創醫療（００８５３）公布截至２０２１年１２月底止年度
業績，期內虧損擴大至２﹒７６億元（美元．下同），每股虧損１５﹒２９仙，不派末期息（上
年同期４﹒３港仙）。該公司上年同期虧損１﹒９１億元。
該公司年度收入７﹒７９億元升２０％，毛利４﹒９２億元漲１２﹒８％。（ｍｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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