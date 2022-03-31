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即市新聞

31/03/2022 16:59

《盤後部署》恒指短線宜炒上落，想買貨仍要觀望

　　《經濟通通訊社３１日專訊》周三（３０日）克里姆林宮卻一改口風，指談判未見突破性進
展，有指俄軍對基輔等地的軍事行動並未減少。市場對戰事前景未有太大樂觀，港股全日走勢下
挫，港股今日反覆下挫，申洲國際（０２３１３）公布業績後遭大行削價，令股價急跌７％；另
外醫藥股同樣拖累大市氣氛，藥明（０２２６９）、石藥（０１０９３）跌４至５％。
　　午後恒指曾一度跌幅收窄，惟大市沽壓力強，油股見賣盤增加，中海油（００８８３）跌逾
３％，但其他油股表現則榮辱互見。最終恒指未能穩守２２０００點關口，恒生指數最終斯報
２１９９６，跌２３５點或跌１﹒０６％，主板成交１０２３﹒９５億元。
　　國企指數報７５２５，跌８３點或跌１﹒１０％。恒生科技指數報４５５７，跌６４點或跌
１﹒４０％。

＊大市陰晴不定難買貨，惟炒上落是個好機會＊

　　近期大市走勢不穩，先有戰事吹風降溫，不過克里姆林宮卻一改口風，令投資者難以觸摸，
估計短期內投資者都會以觀望主，未敢會太大膽入場，不過恒指日線圖顯示，目前造了一個「圓
底」，相信向下炒機會不大，預計恒指短線仍以２１５００為一個明顯支持位。
　　不過，這樣的大市則容易炒上落，對於炒期指或者牛熊證的炒家是一個良好機會，相信不論
炒即日或者「過夜」的波幅亦十分和位。而近期大隻股份的業績已經盡出，相信受業績影響的機
會不大，但投資者需要留意俄烏局勢發展，以及內地疫情會否惡化，預計恒指在２２５００至
２３０００有較大阻力。（ｕｌ）

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