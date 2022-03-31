【俄烏開戰】俄羅斯第２大銀行本月售出１公噸黃金

《經濟通通訊社３１日專訊》受到歐美制裁的俄羅斯第二大銀行俄羅斯外貿銀行（ＶＴＢ）

周三表示，該行３月份已向客戶賣出１公噸黃金，以１公斤金條最為搶手，預料黃金需求仍會上

漲。ＶＴＢ在本月接到超過２００宗黃金訂單。俄羅斯出兵烏克蘭令盧布前景存疑，而俄國政府

於本月１日廢除了個人購買黃金的２０％稅項，亦刺激了黃金需求上漲。（ｊｆ）

