【俄烏開戰】日本政府公布７種難以替代俄羅斯進口項目清單

《經濟通通訊社３１日專訊》日本經濟產業省發局短期內難以替代的７種俄羅斯進口商品和
材料清單。包括：石油、液化天然氣、煤炭和煉焦煤、生產半導體時所用氣體，包括氖氣、鈀、
以及用於生產鋼和不鏽鋼的鐵合金。日本在以下領域對俄羅斯進口項目依存度為：液化天然氣
８﹒８％、石油３﹒６％、焦煤８％、鈀４３％、鉻鐵５０％、硅鐵３３％。（ｊｆ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|專訪31/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：港股季結後將試兩萬關？資金泊去邊最安全？（有片）
|FOCUS31/03/2022
【FOCUS】PMI萎縮施壓3月數據 地產軟著陸仍費思量
|財經熱話31/03/2022
申洲盈利大跌兼減派息 大行齊踩股價插逾半成
|香港要聞31/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：暫托中心可處方口服藥 研用快測了解社區感染
|財經熱話31/03/2022
【中概股見底】陳永陸料騰訊、小米下半年有憧憬！咩位上車？（有片）
|大行報告31/03/2022
【大行炒D乜】中海油申洲績後大行點評價？click入嚟睇下
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰