【俄烏開戰】日本政府公布７種難以替代俄羅斯進口項目清單

《經濟通通訊社３１日專訊》日本經濟產業省發局短期內難以替代的７種俄羅斯進口商品和

材料清單。包括：石油、液化天然氣、煤炭和煉焦煤、生產半導體時所用氣體，包括氖氣、鈀、

以及用於生產鋼和不鏽鋼的鐵合金。日本在以下領域對俄羅斯進口項目依存度為：液化天然氣

８﹒８％、石油３﹒６％、焦煤８％、鈀４３％、鉻鐵５０％、硅鐵３３％。（ｊｆ）

