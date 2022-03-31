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31/03/2022 14:36

【俄烏開戰】日本政府公布７種難以替代俄羅斯進口項目清單

　　《經濟通通訊社３１日專訊》日本經濟產業省發局短期內難以替代的７種俄羅斯進口商品和
材料清單。包括：石油、液化天然氣、煤炭和煉焦煤、生產半導體時所用氣體，包括氖氣、鈀、
以及用於生產鋼和不鏽鋼的鐵合金。日本在以下領域對俄羅斯進口項目依存度為：液化天然氣
８﹒８％、石油３﹒６％、焦煤８％、鈀４３％、鉻鐵５０％、硅鐵３３％。（ｊｆ）

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