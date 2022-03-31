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即市新聞

31/03/2022 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》期指關鍵位２２３９９

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、醫療
保健業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為中銀香港（０２３８８）、中國銀行（０３９８８）與恒生銀行（０００１１），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選康師傅（００３２２）、港燈（０２６３８）與太古地產（０１９７２）。
　　今天（３１日）為３月份場外股票期權到期日兼基金季結日，估計港股大市可於較為平靜的
市況中度過，但收市前或有較大的波動。恒指期貨小時圖上，價位未能升破保歷加通道頂部阻力
；２２３９９仍為短期重要阻力，有待升破。假設從價位開始的（ｂ）浪調整屬於「正常平勢形
」，並可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，（ｂ）－ｃ浪下跌過程可以隨時展開，長度與
（ｂ）－ａ浪相若。但若價位成功升越２２３９９關口，則（ｂ）浪將多屬於「不規則平勢形」
，（ｂ）－ｂ浪可升上明顯地較高的水平，然後才讓（ｂ）－ｃ浪展開。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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