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31/03/2022 09:23

【虛幣世界】加密貨幣走勢大致持平，印度新規落實料影響幣價

　　《經濟通通訊社３１日專訊》主要加密貨幣在過去２４小時大致持平，比特幣企於
４７０００美元關口，而ＳＯＬ和ＡＶＡＸ分別上漲了７％和５％，ｍｅｍｅ代幣ＳＨＩＢ上漲
了約３％。Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ　表示，在經歷
了一周的上漲之後，比特幣這浪反彈正在「喘口氣」，因為戰爭擔憂完全主導了大多數風險資產
的短期命運。Ｍｏｙａ對比特幣的近期前景持謹慎態度，並認為比特幣需要催化劑才能沖向　
５００００　美元的水平，因此目前看來它可能會在４５０００　美元至　４８０００　美元的
水平之間盤整。
　　另外，據印度媒體報導，該國的稅務機關積極打擊比特幣的逃稅行為，並以查收約１１００
美元的稅款及１４﹒５萬美元的罰款，當中並向六間交易所查稅，包括ＷａｚｉｒＸ、
ＣｏｉｎＤＣＸ和ＢｕｙＵＣｏｉｎ等大型交易所。市場分析預計加密貨幣短期內仍會受稅規問
題出現大波動，甚至有機會影響到交易所的營運，建議投資者小心自己所持倉的交易所。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４７２８０﹒１０（美元．下同），升０﹒４５％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３４０６﹒００元，升０﹒６０％；艾達幣報１﹒１９３０元，升
０﹒３４％；瑞波幣報０﹒８６４０元，升０﹒３１％。（ｕｌ）

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