【月結－烽煙四起】專家看好下月上二萬五，俄烏戰事將持續關注

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》３月份港股的表現可謂「來回地獄又折返人間

」，最低曾見１８２３５，連續兩日各跌逾千點，隨後兩日則合共反彈逾３０００點，惟在

２２４００點水平遇上阻力。有專家表示俄烏局勢的核心問題仍未解決，加上中概股遭除牌、聯

儲局加快加息步伐等不利因素，港股４月的走勢相信維持區間上落。

俄烏局勢成為今個月的全球焦點，２月尾俄羅斯總統普京宣布授權軍隊在烏東採取行動，自

此戰火紛飛。上日（２９日）俄烏兩國在土耳其進行談判，宣布暫時減少在基輔及切爾尼戈夫的

軍事行動，惟之後俄方一改口風，指談判未見突破性進展，有指俄軍對基輔等地的軍事行動並未

減少。

僵局維持逾一個月時間，至今仍未達成停火，事件影響環球股市。其中，港股分別在３月

１４日及１５日急挫逾１０００點，曾跌至１８２３５逾五年低位。



【俄烏戰事】



＊溫鋼城：俄國與歐美制裁影響重大＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，即使

俄烏兩國達成停戰共識，惟歐美與俄羅斯相互的制裁，對金融市場的影響重大。

自俄烏戰事爆發以來，歐美多國相繼對俄羅斯實施制裁，包括停止從俄羅斯進口能源，減少

對俄羅斯的能源依賴、禁止數家俄羅斯銀行進入ＳＷＩＦＴ國際支付網絡等。另一邊廂，俄羅斯

據報擬採取反制行動，在必要時將蘋果、英特爾等５９家在俄外企資產收歸國有並拍賣。俄羅斯

同時對２００多項商品實施出口管制，包括工業產品及農作物。

溫鋼城指出，俄羅斯是全球手握甚多天然氣及石油的能源國家，中斷石油進口會令能源供應

不足，同時七國集團（Ｇ７）拒絕用盧布支付俄羅斯油氣，變相令問題惡化。

他續指，俄羅斯及烏克蘭都是穀物生產大國，戰事令農作物耕作中斷，相關價格急升，加上

烏克蘭國內有大量的氖氣產出，如今戰事同樣令生產中斷，變相推高晶片及電池價格。他認為，

制裁的核心問題一日尚未解決，對物價帶來很大影響，同時會對金融市場帶來威脅。



張智威：俄烏兩國也難以繼續打持久戰



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，俄烏談判在雙方於土耳其面對面會談後

較為樂觀，對大市短線亦較利好。但須留意即使談判有樂觀跡象，但歐美針對俄羅斯的制裁亦未

見撤銷，包括能源，以至ＳＷＩＦＴ系統方面。所以目前制裁問題仍然困擾全球市況，但算較為

樂觀。他指，若談判如預期一樣樂觀，歐美對俄制裁力度有望減輕，但並非完全解決問題。

張智威解釋，目前情況較為吊詭，因目前俄羅斯只是從基輔部分撤兵，但未有正式表示停

戰，故相關制裁亦未減輕。但他認為，即使未來一個月內未有結果，長此下去俄方亦須要盡快結

束戰事，因龐大的軍費將令俄羅斯不勝負荷。他指出俄羅斯與美國不同，之前美國打仗期間，能

透過量化寬鬆，以及發國債等來籌集資金，俄羅斯則難以相同做法籌集軍費，故他認為俄烏兩國

也難以繼續打持久戰，預期４月兩國談判有望釋出更多善意。



【中概回流】



＊溫鋼城：預定摘牌名單或帶來連鎖效應＊



中美角力同樣成為今個月的焦點。早前中國方面指已與美國監管機構取得共識，亦已指示在

美上市中企準備提交美方要求的審計報告，但美國證監卻接連兩次新增中概股至「預定摘牌名單

」，至今包括在港雙重上市的百度（０９８８８）、微博（０９８９８）、百濟神舟

（０６１６０）、百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）、和黃醫藥

（０００１３），還有盛美半導體、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Ｎｏｃｅｒａ。

溫鋼城相信，中方曾針對海外上市公司的言論，純粹想減低市場的負面影響，但如今美國證

監會的連串行動，而多間公司遞交的報告仍未知會否受理，反映問題根本未解決。他指，上述遭

列入名單的公司大多為科技股，而恒指科技股佔比較重，「預定摘牌名單」或帶來連鎖效應，對

本港相關股票都有影響。



張智威：預計美國會持續經濟上打壓中國



中概股風暴持續醞釀，美國證監再新增５隻中概股至「預定摘牌名單」，張智威指中美雙方

都採取「邊談邊戰」策略，這邊廂俄烏戰火連天，那邊廂中美在中概股問題上暗自發力。他預期

相關問題會一直這樣沒完沒了，時而近似握手講和，轉頭又會出現問題膠著，而此情況將會成為

常態。

張智威指這樣的中美角力將會持續，背後原因源遠流長，因中美兩國都想成為世界經濟一哥

，而美國不想美元地位被中國人民幣取代，而現時已有國家因避忌中國而「唔聽美國話」，故美

國會持續經濟上打壓中國。



【聯儲議息】



＊溫鋼城：聯儲局料於５月加半厘息＊



美國聯儲局在３月中旬議息，一如市場預期加息０﹒２５厘，為逾３年以來首次啟動加息。

金管局亦宣布，基本利率根據預設公式上調至０﹒７５厘。然而，聯儲局主席鮑威爾在議息後放

出較前更為鷹派言論，表示未來加息幅度應提高至２５個基點以上。市場預期聯儲局將於５月份

會議加息半厘，部分市場人士擔心，加快加息將導致美國陷入經濟衰退。

溫鋼城表示，美國國內通脹問題相當嚴重，總統拜登的民望進一步受打擊，相信聯儲局接下

來的加息政策會趨向鷹派，而加息過快會令資金從金融市場流入存款及債券市場，將導致股市動

盪。他預期，聯儲局將最快於５月加半厘息，直至中期選舉前才放緩加息步伐。



＊張智威：預計之後開始縮表＊



美國加息預期持續，張智威指進入加息周期必然會對經濟有一定影響，現時美股已一改年初

不斷創新高的走勢，預期之後已不會再現大升情況，但亦未會大跌。他解釋，聯儲局於是次加息

周期非常小心，面對四十年以來的高通脹情況，３月首次加息亦只加四分一厘，預期之後局方開

始縮表後，若對經濟有過大的影響會即時減慢進程，以對經濟造成過深負荷。他預期如非有突發

經濟狀況，５月會一如預期加息半厘。





＊張智威看好恒指上試２５０００點＊



張智威指，在美股高峰期過後，將會有資金陸續從美股流入港股，因現時港股市值仍處較低

水平，市盈率１１倍而周息率約３厘左右，看好恒指４月有望上試２５０００點，亦是之前的雙

頂位置。他解釋，因現時市場憧憬中央會於４月進一步降準，即使措施未能馬上為使市場恢復信

心，但亦是一項利好消息。他進一步提到，４月還看內房股情況，若部分３月底前未能公布業績

的內房，能於４月內公布業績而且好過預期，將對大市較為有利。

