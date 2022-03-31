《月結－烽煙四起》中概股受摘牌風險影響，內地疫情反覆有利美團

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）發出的「預定

摘牌名單」引起市場高度關注，至今再多５間在美國上市的中國公司列入名單之中。有專家指出

，相關中概股一旦遭除牌，會拖累到在港上市股票的升幅，建議投資者不要沾手相關股票。



美國ＳＥＣ今個月接連依據不久前實施的《外國公司問責法》，將多間中概股公司加入有摘

牌風險的發行人臨時名單。包括在港雙重上市的百度（０９８８８）、微博（０９８９８），還

有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Ｎｏｃｅｒａ。上述６家企業需要向ＳＥＣ提供證據，

證明自己不符合被摘牌的條件，微博的申辯限期為４月１３日，其餘５家企業限期為４月２０日

。

另外，ＳＥＣ將第一批名單中的５家中概股公司轉入確定名單，包括百濟神舟

（０６１６０）、百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）、盛美半導體及和黃醫藥

（０００１３），這意味著這幾家企業沒有及時向ＳＥＣ提供有力的申辯證據。



＊溫鋼城：不宜沾手具除牌風險中概股＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，雖則

列入名單部分中概股在港有上市，可卸減部分來自「預定摘牌名單」引發的除牌影響，但今次名

單中的公司大多為科技股，而美股科技股在眾板塊中的估值較高，並非全無影響。他續指，上述

公司一旦遭除牌，需時大概３年，期間預料美國投資者不會在這些股票上加倉，令其升幅放緩，

亦會影響到在港上市股票的升幅，影響較深遠，建議投資者不要沾手相關中概股。他提到，市場

預測微博今年的盈利將倒退８％，加上面臨除牌的風險，走勢不太樂觀。

他續指，在美上市中概股遭除牌，意味回流香港上市的機會增加，對港交所（００３８８）

較有利，而公司正陸續推出更多類型的投資產品，目前預測市盈率３３倍亦屬較為合理水平，對

其前景感到樂觀。短線來看，他預期目前市況並未有新的利好消息刺激，港交所會在３３０至

４００元之間上落。



＊美團短期１３０至１７０元上落＊



多間公司在３月尾公布末期及全年業績，當中美團（０３６９０）截至２０２１年１２月

３１日止年度虧損２３５﹒３８億人民幣，２０２０年同期錄得純利４７﹒０８億人民幣。

期內，收入１７９１﹒２８億人民幣，按年升５６％。到店、酒店及旅遊業務收入按年增加

５３﹒１％至３２５億元；經營溢利按年升７１﹒９５％至１４１億人民幣，而經營利潤率則由

３８﹒５％提升至４３﹒３％。

單計去年第四季，上季收入按年升３０﹒６％至４９５﹒２３億人民幣，略勝預期的

４９３﹒２億人民幣。美團上季列賬虧損約５３﹒４０億人民幣，按年擴大１３７﹒９％；經調

整虧損按年擴大１７４％至３９﹒３５億人民幣，好過預期的蝕５７﹒９億人民幣。

溫鋼城表示，美團去年在訂購機票、預約酒店、送餐等新業務的表現不俗，早前亦按照中央

的監管措施，加大外賣送遞員的保障，亦下調顧客落訂單的開支，中央短期內都未必加大監管措

施，已反映相關因素對股價帶來的影響。他續指，內地疫情仍未回穩，對主要從事外賣業務的美

團較有利，相信第一季的收入不會大幅受挫。不過，他提醒投資者現時全球步入加息周期，不利

科技股的走勢，短期應維持炒波幅策略，在１３０至１７０元之間部署，並料在１８０元有阻力

。



＊恒大重組機會高＊



中國恒大（０３３３３）聯同財務顧問早前召開投資者電話會議，集團執行董事肖恩在電話

會議稱，公司力爭７月底前提出重組定案，正與中介團隊探討潛在方案，初步估計恒大境外直接

債務規模２２７億美元，當中包括１４２億美元境外債。

恒大非執行董事梁森林會上表示，恒大通過「股權轉讓」與「批管運營」模式，與部分信託

公司合作，在當前恒大流動性緊張下，該模式是維持有序運營、保障各方合法權益的現實選擇，

回收款項將用作保障恒大其他境內項目建設及交樓，亦將盡最大努力持續推進復工復產工作。中

國恒大及恒大物業（０６６６６）目前仍停牌，而恒大汽車（００７０８）則於上日（３０日）

復牌。

溫鋼城表示，中央積極出手處理恒大問題，不少國企相應接手其項目解困，加上其「大到不

能倒」的概念，估計重組方案成事機會較高。不過，他指出具體方案細節仍未明，而累積下來的

債務都要還清，另外而多間內房企業未能如期公布業績，在此連鎖反應下，即使恒大股價跌到低

殘，都不建議投資者趁低吸納。

溫鋼城又提到，ＰＰ中地美債（０３００１）在３月尾段開始回升，逐步重上２００元水平

，而在部分內房企業的債務在３月尾到期，下一個高峰期最快是今年第四季，相信內房債務問題

可在此段時間稍為喘定，但內房股股價反彈空間未必太多，最多均值回歸。





＊張智威：美團估值貴仍有力升＊



張智威指美團業績不佳，因各方面收入數字都有不錯增長，而且好過預期，使美團績後仍錄

得升幅。但他指這樣仍未能反映美團之後的收入能夠改善，因仍有受政策打壓的風險。此外，他

提到早前美團此前的市盈率達１５０倍水平，估值偏貴，再加上仍錄得虧損，故對美團後市反有

保留。他指市場上仍有共其他值得買入的股份，與其要博，反而阿里（０９９８８）更值博，除

了市盈率更低，而且進一步加大回購總額，買入更為穩陣。

但因美團為恒指重磅股，料大市炒上亦有利美團，料股價能炒上至１７６元保力加通道上線

水平。



＊中概回Ｈ僅可支撐港交所上４００＊



對於持續遭受美國打壓的中概股，張智威重申中美雙方現時「邊談邊戰」，若此時買入中概

股，某日又會忽然公布美國加強打壓，變相買入後會非常不安心，時時刻刻都要擔心美國的措施

影響。他更打趣道心臟負荷能力不大投資者不應買入中概股，因不知何時會急跌，而且中概股跌

幅驚人，一跌便會跌超過一成，因此張智威中概股小有反彈亦不宜吼入，因為風險過高。

此外，他指出即使中國單方面重新鼓勵中資公司赴美上市，但美國方面未有歡迎中企來美上

市。但他估計，正常公司上市後會希望能安安定定，但現時赴美上市有機會面對當地監管，故有

機會影響中資公司的上市選址。

此前市場憧憬中資公司有機會回流港股上市，變相利好港交所走勢。但張智威指港交所業績

遜預期，估值偏貴、息率低又增長慢，故單靠中概股回Ｈ消息只能支撐往後股價重上４００元水

平。



＊恒大變數仍多只宜小注＊



恒大早前舉行債權人會議後，表示會爭取７月前公布重組方案。張智威表示恒大動作多多，

一時指恒馳將會投產，一時又指變賣資產，但最終仍未能出現有用方案，他懷疑恒大負債已龐大

得難以處理，目前看不到任何樂觀訊號。日前恒大汽車於３０日率先復牌，一度跌超過一成後有

買盤支持，張智威指現時市場上，會有投資者會博恒大於重組方案後，旗下恒大物業

（０６６６６）及恒汽會獲收購，博以好價賣出能帶動股份升幅。

張智威指出這亦是一個值博選擇，因恒大系已下跌多時；但他警告，買入後恒大系再度停牌

，所有資金便會不能套現，不知何日才能取出。另外則是恒大能否將資產賣得好價錢，因恒大現

時一沉百踩，即使有資金收購亦有機會將價格撳低，故恒大系股份只能小注博。

