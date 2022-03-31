《月結－烽煙四起》表列４月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列４月份重要政經事項：



香港 ４月 重要事項╱數據公布 觀察期

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５日 清明節假期港股全日休市

６日 標普環球香港ＰＭＩ ３月

７日 外匯儲備 ３月

１５日 耶穌受難節假期港股全日休市

１８日 復活節星期一假期港股全日休市

２１日 失業率（經季節性調整） ３月

２２日 綜合ＣＰＩ（年率） ３月

屯門市地段第５６１號中午１２時截標 ３月

２８日 進出口（年率）及貿易收支（港元） ３月

２９日 預算餘額（港元） ３月

貨幣供應量Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３（年率） ３月

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中國 ４月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 財新中國製造業ＰＭＩ ３月

４至５日 清明節假期休市

６日 財新中國綜合ＰＭＩ ３月

財新中國服務業ＰＭＩ ３月

７日 外匯儲備 ３月

９日 新增人民幣貸款 ３月

貨幣供應量Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２（年率） ３月

１１日 ＰＰＩ、ＣＰＩ、ＦＤＩ ３月

１３日 進出口（年率）及貿易收支 ３月

一年期中期借貸便利利率 ４月

一年期中期借貸便利投放量 ４月

１５日 新屋價格 ３月

１８日 ＧＤＰ經季節性調整（季率）、年率 第一季

調查失業率 ３月

２９日 財新中國製造業ＰＭＩ ４月

３０日 綜合ＰＭＩ、製造業ＰＭＩ、非製造業ＰＭＩ ４月

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國際４月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 日銀短觀大型製造業指數 第一季

日銀短觀大型非製造業指數 第一季

汽車銷售（年率） ３月

標普環球╱ＢＭＥ德國製造業ＰＭＩ ３月

標普環球歐元區製造業ＰＭＩ ３月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國製造業ＰＭＩ ３月

歐元區ＣＰＩ預估（年率） ３月

歐元區ＣＰＩ（月率） ３月

歐元區核心ＣＰＩ（年率） ３月

美國非農業就業人數變動 ３月

美國私人企業就業人數變動 ３月

美國失業率 ３月

美國平均時薪（年率） ３月

美國平均每周工時－全部員工 ３月

美國勞動參與率 ３月

標普環球加拿大製造業ＰＭＩ ３月

標普環球美國製造業ＰＭＩ ３月

美國ＩＳＭ製造業指數 ３月

澳洲ＣｏｒｅＬｏｇｉｃ樓價（月率） ３月

澳洲商品指數（澳元）、商品指數ＳＤＲ（年率） ３月

新西蘭ＣｏｒｅＬｏｇｉｃ樓價（年率） ３月

ＡＮＺ消費者信心指數、ＡＮＺ消費者信心指數（月率） ３月

４日 德國進出口（經季節性周整）（月率）及貿易收支 ２月

歐元區ＳＥＮＴＩＸ投資者信心指數 ４月

歐元區ＰＰＩ（月率、年率） ２月

加拿大建築許可（月率） ２月

美國工廠訂單 ２月

美國耐用品訂單 ２月

美國資本品新訂單非國防（飛機除外） ２月

墨爾本機構通脹（月率、年率） ３月

５日 日本實質現金收入（年率） ２月

日本家庭支出（年率） ２月

自分銀行日本服務業ＰＭＩ ３月

自分銀行日本綜合ＰＭＩ ３月

法國工業生產（年率） ２月

標普環球德國服務業ＰＭＩ ３月

標普環球德國綜合ＰＭＩ ３月

英國新車登記（年率） ３月

標普環球歐元區服務業ＰＭＩ ３月

標普環球歐元區綜合ＰＭＩ ３月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國服務業ＰＭＩ ３月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國綜合ＰＭＩ ３月

美國貿易收支 ２月

加拿大國際商品貿易 ２月

標普環球美國服務業ＰＭＩ ３月

標普環球美國綜合ＰＭＩ ３月

美國ＩＳＭ服務指數 ３月

德國工廠訂單（月率）、工廠訂單（經工作日調整後）（年率） ２月

歐元區零售銷售（月率、年率） ２月

加拿大Ｉｖｅｙ採購經理指數（經季節性調整） ３月

美國聯邦公開市場委員會會議紀錄 ３月

日本買入海外債券和海外股票 ４月

外資買入日本債券和日本股票 ４月

日本景氣動向領先指標、同步指標 ２月

德國工業生產經季節性調整（月率）、工業生產ＷＤＡ（年率） ２月

美國首次申請失業救濟金人數 ４月２日

美國連續申請失業救濟金人數 ３月２６日

標普環球澳洲綜合ＰＭＩ ３月

標普環球澳洲服務業ＰＭＩ ３月

澳洲ＡＮＺ－Ｒｏｙ Ｍｏｒｇａｎ每周消費者信心指數 ４月３日

ＲＢＡ現金利率目標 ４月５月

７日 澳洲出口月率、貿易收支、進口月率 ２月

８日 美國消費信貸 ２月

意大利零售銷售（月率） ２月

加拿大就業情況淨變動、全職就業變動、兼職就業變動、失業率 ３月

美國批發存貨（月率） ２月

美國批發交易銷售（月率） ２月

１０日 澳洲外匯儲備 ３月

１１日 英國工業生產（月率、年率） ２月

英國製造業生產（月率、年率） ２月

英國建築產量（月率、年率） ２月

英國服務業指數（月率） ２月

英國有形貿易餘額（英鎊╱百萬）、貿易餘額－非歐盟（英鎊╱百萬） ２月

日本機械訂單（年率） ３月

德國批發物價指數（月率、年率） ３月

新西蘭ＲＥＩＮＺ房屋銷售（年率） ４月１３日

１２日 日本ＰＰＩ月率 ３月

英國受薪僱員人數月度變動 ３月

英國失業補助申請率、失業補助申請變動 ３月

德國ＣＰＩ（月率、年率） ３月

英國平均周薪３個月平均年率 ２月

法國貿易收支 ２月

德國ＺＥＷ調查預期 ４月

美國ＣＰＩ（月率） ３月

美國ＣＰＩ（不包括食品及能源）（月率） ３月

美國實質平均時薪（年率） ３月

德國往來帳目餘額 ２月

澳洲ＡＮＺ－Ｒｏｙ Ｍｏｒｇａｎ每周消費者信心指數 ４月１０日

澳洲ＮＡＢ景氣狀況 ３月

澳洲ＮＡＢ企業信心指數 ３月

新西蘭淨移入（經季節性調整） ２月

１３日 美國財政預算月報 ３月

英國ＣＰＩ（月率、年率）、核心ＣＰＩ（年率） ３月

英國零售價格指數 ３月

英國ＲＰＩ（月率、年率） ３月

英國ＰＰＩ產量（未經季節性調整）（月率、年率） ３月

英國輸入ＰＰＩ（未經季節性調整）（月率、年率） ３月

英國屋價指數（年率） ２月

歐元區工業生產（經季節性調整）（月率） ２月

歐元區工業生產（經工作日調整後）（年率） ２月

美國ＰＰＩ（不包括食品及能源）（年率、月率） ３月

美國ＰＰＩ（不包括食品、能源及貿易）（月率、年率） ３月

美國ＰＰＩ最終需求（月率） ３月

Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數 ４月

Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數經季節性調整（月率） ４月

新西蘭食品價格（月率） ３月

新西蘭ＲＢＮＺ正式現金利率 ４月１３日

１４日 加拿大央行議息結果 ４月

日本買入海外債券和海外股票 ４月

外資買入日本債券和日本股票 ４月

歐元區主要再融資利率 ４月

歐洲央行邊際借貸利率 ４月

歐洲央行存款授信額度利率 ４月

美國零售銷售（不包括汽車及汽油） ３月

美國進口物價指數（不包括石油）（月率） ３月

美國首次申請失業救濟金人數 ４月９日

美國連續申請失業救濟金人數 ４月２日

加拿大製造業銷售（月率） ２月

美國出口價格指數（月率、年率） ３月

美國密歇根大學市場氣氛 ４月

美國密歇根大學１年通脹 ４月

澳洲兼職就業變動、就業變動、參與率、失業率、全職就業變動 ３月

ＢｕｓｉｎｅｓｓＮＺ製造業ＰＭＩ ３月

１５日 美國、英國德國、澳洲、新西蘭股市耶穌受難日假期休市

法國ＣＰＩ－歐盟調和數據（年比） ３月

法國ＣＰＩ（年率） ３月

意大利ＣＰＩ－歐盟調和數據（年比） ３月

美國工業生產 ３月

美國製造業（ＳＩＣ）工業生產 ３月

日本全國百貨公司銷售（年率） ３月

日本東京百貨公司銷售（年率） ３月

１８日 英國、德國、澳洲、新西蘭股市復活節假期休市

英國Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ屋價（月率、年率） ４月

美國ＮＡＨＢ房屋市場指數 ４月

英國ＣＢＩ趨勢總訂單 ４月

１９日 日本工業生產（月率、年率） ２月

美國新屋動工、新屋動工（月率） ３月

美國建築許可、建築許可（月率） ３月

新西蘭服務指數表現 ３月

２０日 日本貿易收支（調整後） ３月

日本進出口（年率） ３月

德國ＰＰＩ（年率、月率） ３月

歐元區貿易收支（經季節性調整） ２月

美國二手房屋銷售、二手房屋銷售（月率） ３月

澳洲ＡＮＺ－Ｒｏｙ Ｍｏｒｇａｎ每周消費者信心指數 ４月１７日

Ｗｅｓｔｐａｃ領先指數（月率） ３月

２１日 美國聯儲局褐皮書發表

歐元區ＣＰＩ（年率）、核心ＣＰＩ（年率） ３月

美國費城聯邦儲備銀行企業展望 ４月

美國首次申請失業救濟金人數 ４月１６日

美國連續申請失業救濟金人數 ４月９日

美國領先指數 ３月

歐元區消費者信心指數 ４月

新西蘭ＣＰＩ（季率、年率） 第一季

２２日 英國ＧｆＫ消費者信心指數 ４月

日本全國消費者物價指數（年率） ３月

日本全國ＣＰＩ（不包括新鮮食品）（年率） ３月

日本全國ＣＰＩ（不包括新鮮食品及能源）（年率） ３月

日本自分銀行日本服務業ＰＭＩ ４月

日本自分銀行日本綜合ＰＭＩ ４月

日本自分銀行日本製造業ＰＭＩ ４月

英國零售銷售（包括汽車燃料）（月率） ３月

英國零售銷售（不包括汽車燃料）（月率） ３月

標普環球╱ＢＭＥ德國製造業ＰＭＩ ４月

標普環球德國服務業ＰＭＩ ４月

標普環球德國綜合ＰＭＩ ４月

標普環球歐元區製造業ＰＭＩ ４月

標普環球德國服務業ＰＭＩ ４月

標普環球德國綜合ＰＭＩ ４月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國製造業ＰＭＩ ４月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國服務業ＰＭＩ ４月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國綜合ＰＭＩ ４月

歐元區政府債務╱ＧＤＰ比率

加拿大零售銷售（月率）、零售銷售（不包括汽車）（月率） ２月

標普環球美國製造業ＰＭＩ ４月

標普環球美國服務業ＰＭＩ ４月

標普環球美國綜合ＰＭＩ ４月

標普環球澳洲綜合ＰＭＩ ４月

標普環球澳洲服務業ＰＭＩ ４月

標普環球澳洲製造業ＰＭＩ ４月

２４日 德國進口物價指數（月率、年率） ３月

２５日 德國ＩＦＯ企業景氣指數 ４月

德國ＩＦＯ企業狀況評估 ４月

德國ＩＦＯ預期 ４月

美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 ４月

歐盟委員會經濟預測

澳洲、新西蘭股市紐澳軍團日假期休市

２６日 日本失業率 ３月

美國耐用品訂單 ３月

美國耐用品訂單（運輸除外） ３月

標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ美國樓價指數（月率）（未經季調） ２月

標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ美國樓價指數（年率）（未經季調） ２月

美國新屋銷售、新屋銷售（月率） ３月

德國ＧｆＫ消費者信心指數 ５月

２７日 美國二手房屋待完成銷售（月率） ３月

美國二手房屋待完成銷售（年率）（未經季節性調整） ３月

德國零售銷售（月率）、零售銷售（未經季節性調整）（年率） ３月

澳洲ＡＮＺ－Ｒｏｙ Ｍｏｒｇａｎ每周消費者信心指數 ４月２４日

澳洲ＣＰＩ（季率、年率）

２８日 日本工業生產（月率） ３月

歐元區經濟信心指數 ４月

歐元區消費者信心指數 ４月

德國ＣＰＩ（月率、年率） ４月

美國首次申請失業救濟金人數 ４月２３日

美國連續申請失業救濟金人數 ４月１６日

美國ＧＤＰ年化 （季率） 第一季

美國個人消費 第一季

美國ＧＤＰ價格指數 第一季

美國個人消費支出核心指數（季率） 第一季

澳洲進口物價指數（季率） 第一季

澳洲出口物價指數（季率） 第一季

新西蘭進出口及貿易收支（紐元） ３月

ＡＮＺ經濟活動展望、ＡＮＺ企業信心 ４月

２９日 歐元區Ｍ３貨幣供應（年率） ３月

德國ＧＤＰ經季節性調整（季率） 第一季

歐元區ＣＰＩ（月率） ４月

歐元區核心ＣＰＩ（年率） ４月

歐元區ＧＤＰ經季節性調整（季率、年率） 第一季

美國僱用成本指數 第一季

美國個人所得 ３月

加拿大ＧＤＰ年率 ２月

美國實質個人支出 ３月

美國ＰＣＥ平減指數（年率） ３月

美國ＭＮＩ芝加哥ＰＭＩ ４月

密歇根大學預期 ４月

密歇根大學１年通脹 ４月

澳洲ＰＰＩ（季率、年率） 第一季

ＡＮＺ消費者信心指數、ＡＮＺ消費者信心指數（月率） ４月

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