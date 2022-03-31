《談國論企－黎偉成》烏局似趨穩冀和之勢反覆難免

《談國論企》即使俄羅斯與烏克蘭關係在美國添油加火劣行影響，所作的談判每有反覆，惟

烏方代表於２０２２年３月３０日的談判表會以中立地等換取安全保證，乃俄國力爭和確保的核

心問題

，使局面似有趨穩冀和傾向，顯俄方每被議論的軍事行動漸見預期效果，而戰事推手「陰毒王」

拜登面對小人劣敗威脅，亦使歐盟及世界認清美帝國霸權主義的醜惡面目。中國以事非曲直為基

調挺正義、促和談的政策和策略，彰顯大國應有風度。



＊烏局似緩和對拜登有重大打擊會絕地作惡＊



即使俄烏的軍事對抗為時僅一個多月，惟兩國在十分短淺的時間便通過多番的接觸，到３月

底舉行的外交部高層次的會談，取得一定進展，乃世人願見之事。我對俄、烏最新局勢之見，似

有趨穩傾向而未穩，惟回穩保和平是有望的，重點有：

最重要的，是（一）烏克蘭代表於談判中提出，願意：以中立國地位，和不加入軍事聯盟、

為外國建立軍事基地等做法，換取（俄方）安全保證，而此議會有幾個國家作擔保，俄方代表的

認為有建議性作反應，予我以感是（１）烏方此番的提議，回到該國破壞由俄、烏、德、法

２０１４年９月在白俄羅斯簽署的《明斯克協議》的其中重要部分，故俄方的即時反應是會減低

對基輔及烏克蘭北部城市切爾尼戈夫的軍事行動，但並不等於停戰。

俄羅斯對是次談判有保留，乃因（２）烏國總統澤連斯基充分顯出是一個政治投機者、冒險

者。此說可見之於：拜登劍指俄羅斯，主動推手弄出俄烏矛盾，澤連斯基居然明目張膽的違反《

明斯克協議》表擬加入北約，破壞「中立國」的地位，而又在十分短時間「打倒昨日之我」，足

見此人之投機性和冒險性，俄羅斯對烏方是次會議的表態有保留，是無可置疑之舉。

假若（３）烏克蘭能夠有具體措施和行動，證明信守言諾，相信俄羅斯會在重現和還原其西

部邊境有「防火牆」的環境底下，樂於與烏方言和。

果如是，俄羅斯總統普京對拜登與澤連斯基疑似的合謀的回應，是正確和明智的。

要指出（二）失敗者，為拜登。拜登會甘心於在「烏局」的失敗嗎？當然不會，否則拜登便

不會在華沙突然妄言其造夢也要說的「普京不應繼續在俄羅斯權」失禮美國國體之語。問題是，

拜豋予我之感為很陰毒，即使體能、思維漸次「失控」，也會「鼓其餘力」而為之，打壓俄羅斯

再劍指中國之歪念，劣行會陸續有來。

此因拜登所設之烏局，目的是要「一箭雙雕」打俄、害華，乃美國許許多多政客、政棍之想

，故拜登面臨失敗之時，很快便加大「印太戰略」力度。會不會在烏局出新招？也是一個要考慮

甚至不可忽視問題。

另一個顯示拜登在烏局失敗的現象，是（三）北約中的歐盟國家，特別是德國、法國，不斷

加深對美國的獨斷獨行的霸道醜惡咀臉的認識，和美帝劣行對其盟友之損多於利。尤其是拜登推

手的烏局，使歐盟面對油、氣以至農產品等供應問題，還有烏克蘭的難民湧入，使歐盟現時面對

疫情再度惡化和經濟反覆的問題，添新煩、加新燥！美國是歐盟真真正正的盟友嗎？德國和法國

的領導人，近年已不斷為歐洲的應有合法權益發聲，拒絕依照美帝的「指使」！



＊中俄經受新考驗強化全球事務統一發聲＊



美國的所謂「不同意識形態」之類的「命題」，開始不靈光！歐盟國家亦開始自己應有的選

擇，使美帝的「冷戰」主義，頻臨末日！英國得在政治經濟作認真的思考和有利其本國的政治、

經濟取向。

再看（四）中國，在烏局問題上，盡顯大國的智慧、風度和力量。特別是在美帝狠狠力壓要

「?責」俄羅斯的軍事行動，國家主席習近平應拜登之邀作視頻對話時，重申「中國向來從事情

本身的是非曲直出發獨立自主作出判斷」，和國務委員、外長王毅表示「中國永遠站在歷史正確

的一面」，主張俄烏要通過談判以爭取和平解決問題，讓世人在美國推手之烏克蘭亂局中，可見

中國政策之王道。

尤其是中俄外長於３月３０日在安徽屯溪會面，強調「兩國在全球事務上發出統一聲音」，

由是可見拜登要陷害俄羅斯、拆散中俄友好關係，是完完全全失敗的。

必須指出，美國政客、政棍至今還是目中無人，特別是拜登，肯定會在今後不斷製造矛盾和

分歧，在不同地方推手弄出紛爭甚至戰事，從中漁利。烏局尚在很不少變數，千萬不要掉以輕心

。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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