【大國博弈】美國正準備新對華貿易政策，商務部：行單邊主義之實

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》美國貿易代表戴琪日前表示，將更積極地

向中國施壓，並稱正在準備一種新的對華貿易政策做法。對此，中國商務部新聞發言人束珏婷在

例行發布會回應稱，美國作為世貿組織成員，應該使其貿易政策和做法符合世貿組織規則，而不

是另搞一套，以新的貿易政策做法之名，行單邊主義、保護主義之實。

商務部重申，中美擁有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇。希望美方採取理性務實的

對華經貿政策，與中方相向而行，本著相互尊重、互利共贏的原則，推動中美經貿關係健康穩定

發展。這不僅符合中美兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。她並表示，目前

，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。



＊希望美方避免採取貿易保護主義措施，維護產業鏈穩定＊



此外，對於美國商務部周一（２８日）表示，將調查中國太陽能生產商是否通過在四個東南

亞國家開展業務來非法規避太陽能關稅。束珏婷表示，美國商務部應該國一家光伏企業的申請，

決定對來自越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨四國的光伏產品啟動反規避調查。中方注意到，該決

定遭到了美國內光伏業界的普遍反對，認為將嚴重損害美光伏發電項目建設進程，對美太陽能市

場造成重大打擊，直接影響美光伏行業近９０％的就業，同時還會破壞美各界應對氣候變化所作

的努力。

她表示，希望美方避免採取貿易保護主義措施，維護全球光伏產業鏈供應鏈穩定，促進應對

氣候變化合作。

