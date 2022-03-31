【俄烏開戰】回應中俄用盧布和人民幣結算，商務部：正常經貿合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》對於如何看待中俄未來一直使用盧布和人

民幣來進行結算，中國商務部新聞發言人束玨婷表示，關於本幣結算問題，建議你向主管部門詢

問。中方將繼續本著相互尊重、平等互利的原則與各國開展正常的經貿合作。

