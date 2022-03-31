【大國博弈】歐盟將開徵「碳關稅」，中方冀避免形成新貿易壁壘

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》近期歐盟理事會就碳邊境調整機制

（ＣＢＡＭ）相關規則達成協議，在過渡期後，２０２６年歐盟將正式開徵「碳關稅」，中國商

務部新聞發言人束玨婷就此表示，近日歐盟理事會就碳邊境調節機制立法草案達成一致。中方希

望歐方有關立法措施應符合世貿組織規則，避免形成新的貿易壁壘，以促進綠色領域貿易投資自

由化便利化，共同應對氣候變化挑戰。

