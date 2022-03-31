  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2022 15:42

【大國博弈】歐盟將開徵「碳關稅」，中方冀避免形成新貿易壁壘

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》近期歐盟理事會就碳邊境調整機制
（ＣＢＡＭ）相關規則達成協議，在過渡期後，２０２６年歐盟將正式開徵「碳關稅」，中國商
務部新聞發言人束玨婷就此表示，近日歐盟理事會就碳邊境調節機制立法草案達成一致。中方希
望歐方有關立法措施應符合世貿組織規則，避免形成新的貿易壁壘，以促進綠色領域貿易投資自
由化便利化，共同應對氣候變化挑戰。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪31/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：港股季結後將試兩萬關？資金泊去邊最安全？（有片）
FOCUS31/03/2022
【FOCUS】PMI萎縮施壓3月數據　地產軟著陸仍費思量
財經熱話31/03/2022
申洲盈利大跌兼減派息　大行齊踩股價插逾半成
香港要聞31/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：暫托中心可處方口服藥　研用快測了解社區感染
財經熱話31/03/2022
【中概股見底】陳永陸料騰訊、小米下半年有憧憬！咩位上車？（有片）
大行報告31/03/2022
【大行炒D乜】中海油申洲績後大行點評價？click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金