《午市前瞻》外圍風向轉淡，專家指市場對中方所發布消息過份樂觀

《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數半日收市報２２０５２，跌１７９點或０﹒８１％，

主板成交５１１﹒２８億元。恒生中國企業指數報７５５８，跌５０點或０﹒６７％。恒生科技

指數報４５６４，跌５８點或１﹒２６％。



＊聶振邦：不用過於在意俄方轉口風＊



俄羅斯克里姆林宮一改先前口風，指會談未見突破性進展，隔晚美股受挫。另外，美國證監

再新增５隻中概股至預定摘牌名單，當中包括在港二次上市的百度（０９８８８）。恒指今早輕

微高開後轉跌。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，俄羅斯轉口風有可能因為會談

代表初步接收消息後的反應，與將消息帶返俄羅斯後經沉澱後所得出的結果不同，造成現時兩個

版本不同。他指出，恒指目前未見因此而有太大跌幅，認為不用過於在意，而且無建設性並不代

表雙方終止談判，故市場維持觀望態度。



＊近期中方回應普遍較美國樂觀＊



早前中國方面指已與美國監管機構取得共識，亦已指示在美上市中企準備提交美方要求的審

計報告，但美國證監卻接連兩次新增中概股至預定摘牌名單。聶振邦指近期市場已留意到，同一

事件的中美版本解讀各有差異，不只是次中概股事件，早前中美會談後雙方回應亦有不同。他指

出，近期中方回應普遍較樂觀，但美國口徑保持一致，堅持中概股未能提交合規報告則會摘牌。

聶振邦分析，中概股事件發展方向與市場預期有落差，全因市場對中方所發布消息過份樂觀

，才會認為事件能快速解決，但目前看暗湧仍非常大。他補充，目前名單不會因為個別中企提交

報告後，便不再納入其餘中概股，預期會有愈來愈多中概股列入名單之中。



＊恒指今日企穩兩萬二則有望挑戰五十天線＊



聶振邦指，恒指３月３日以來未試過連兩日收高於２２０００點而且只有３月２３日及昨日

（３０日）收高於此位，如果今日收市能企穩２２０００，則後市靠穩機會較大。但他預期靠穩

後亦不會有太大升幅，目前已突破十天線及廿天線，目前恒指阻力先睇２２５００，再上望則於

五十天線有更大阻力。（ｈｃ）

