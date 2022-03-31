《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１２５０阻力不少，不建議高追

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２１﹒８０ １２２﹒４５ １２１﹒７１

歐元╱美元 １﹒１１５５ １﹒１１８４ １﹒１１５２

英鎊╱美元 １﹒３１３０ １﹒３１４３ １﹒３１１０

美元╱瑞郎 ０﹒９２４０ ０﹒９２５１ ０﹒９２２３

美元╱港元 ７﹒８２９７ ７﹒８２９９ ７﹒８２６４

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《美元走勢》德國３月消費物價指數按年由５﹒１％大幅上升至７﹒３％，高於預期的

６﹒２％，反映通脹問題嚴峻，相信歐元區國家都面對同樣的情況，可能逼使歐洲央行採取行動

應對。俄羅斯早前表示將減少基輔附近的軍事行動，但昨日（３０日）仍然在基輔郊區及北部城

市進行轟炸，市場對俄烏談判的樂觀情緒有所消退，一度推高油價及金價。美歐計劃對俄羅斯實

施更大範圍的經濟制裁

，相信談判仍然艱巨。

美匯指數進一步下滑至重要支持位９７﹒７０，歐元正衝擊５０天線的１﹒１１８０，通脹

升溫可能令歐元區貨幣政策有調整的需要，加上市場對俄烏談判仍然有所憧憬，短線支持歐元回

穩。但就算突破１﹒１１８０，相信１００天線的１﹒１２５０阻力不少，不建議高追。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１２１０ １﹒１１００ １﹒１２６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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