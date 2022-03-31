中海外去年少賺８﹒５％至４０１﹒６億元人幣，派末期息７６港仙



《經濟通通訊社３１日專訊》中海外（００６８８）公布，截至２０２１年１２月３１日止

年度純利４０１﹒５５億元（人民幣．下同）按年跌８﹒５４％，每股基本盈利３﹒６７元，較

去年同期減少８﹒４８％；派末期息７６仙。

期內收入２４２２﹒４１億元，升３０﹒３８％；除稅前溢利６０３﹒１億元，跌

７﹒５４％。（ｈｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

