中生製藥去年多賺４﹒３倍至１４６﹒１億人幣，末期息４港仙

《經濟通通訊社３１日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布，集團截至２０２１年１２

月３１日止年度純利１４６﹒０８億元（人民幣．下同），按年升４﹒２７倍；每股基本盈利

７７﹒８３分；派末期股息每股４港仙。

期內，集團收入２６８﹒６億元，按年升１３﹒６％；毛利２１５﹒３億元，按年升

１６﹒６％。（ｃｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

