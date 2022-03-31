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即市新聞

31/03/2022 16:31

《本港經濟》２月零售業總銷貨價值跌１４﹒６％，遠遜市場預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》本港零售業總銷貨價值中止連續１２個月升勢。政府統計處公
布的臨時估計數字顯示，本港２月零售業銷貨值為２５２億元，按年下跌１４﹒６％，遠較市場
預期跌７﹒７％為差，並為２０２０年７月以來最大跌幅。而今年１月修訂後的零售業總銷貨值
為按年升４％。今年首兩個月合計的零售業銷貨值下跌４﹒９％。

＊首兩個月銷貨量跌７﹒６％＊

　扣除其間價格變動後，今年２月的零售業總銷貨數量按年下跌１７﹒６％，市場預估計為下跌
１９％。今年１月修訂後的零售業總銷貨量按年升１﹒５％。今年首兩個月合計的零售業總銷貨
數量下跌７﹒６％

＊銷貨值連升四季後轉跌＊

　政府發言人表示，由於本地疫情急劇惡化及防疫措施因而進一步收緊，令市面人流驟減及消費
氣氛轉弱，零售業總銷貨價值在２月按年大幅下跌。將今年首兩個月的數據合計以消除農曆新年
在不同時候出現可能造成的影響，零售業總銷貨價值繼２０２１年連續四個季度錄得按年升幅後
，轉為按年下跌４﹒９％。

＊政府料零售業短期內繼續受壓＊

　　展望未來，發言人指出雖然近期本地疫情有緩和跡象，但零售業在短期內仍將繼續面對顯著
壓力。政府已推出多項紓困措施，旨在保住經濟元氣，並為日後疫情減退後經濟能迅速復甦鋪路
。即將在４月發放的新一輪電子消費券亦應會對零售業提供一定支持。（ｃｌ）

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