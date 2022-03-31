【夜期時段】即月期指最新報２２００８點，升１８點，高水１１點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９８８點，跌２點，低水９點
，最新報２２００８點，升１８點，高水１１點，合約成交２５４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７５２０點，跌１點，低水６點，最新報７５３０點，升９
點，高水４點，合約成交１３８張。
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