【企業盈警】滉達富控股料２０２２年度淨虧損擴大３０％

《經濟通通訊社３１日專訊》滉達富控股（０１３４８）發盈警。該公司指，在考慮到

２０２２年度可能產生的任何潛在商譽減值虧損前，２０２２年度淨虧損預計較２０２１年度之

淨虧損約３５６０萬元擴大約３０％。

上述預期的綜合淨虧損擴大主要是受到持續的全球疫情的影響。疫情對全球物流造成重大干

擾，導致可運行的集裝箱運輸能力嚴重不足。於２０２２年度集團向海外市場終端客戶發貨的時

間亦因而被大大推遲，導致集團玩具分部的收入減少及庫存增加以致倉儲成本上升。

此外，由於２０２２年度全球供應鏈問題和各類商品的巨大通脹壓力，塑料樹脂和電子元件

的原材料成本有所增加，再加上薪金及公用服務成本上升，導致集團玩具業務的毛利惡化下降約

２０００萬元。此外，由於投資管理和諮詢業務支付的諮詢費用增加，以及承銷和債券配售業務

的收入貢獻大幅下降，預計集團金融服務分部在２０２２年度的分部虧損也將擴大。

於去年９月３０日，集團在綜合財務狀況表上的金融服務分部的商譽約為１﹒３億元。在年

度審計審閱過程中，董事將與核數師及估值師討論以確定是否會因集團的金融服務分部產生任何

商譽減值虧損。（ｓｌ）

