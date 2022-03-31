【新冠肺炎】林鄭：周六起派防疫包，研用快測了解全港感染情況

《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官林鄭月娥表示，政府將於周六（２日）起派發防疫服

務包，她指出在兩年多的抗疫工作需要市民配合，在抗擊疫情上，需要市民配合，防疫包可以更

加好鞏固社會力量，亦相信有助香港疫後經濟重建。她指昨日（３０日）曾到啟德郵輪碼頭暫託

中心及防疫包的包裝中心。

林鄭指，昨日已完成１６０萬個包裝防疫包，佔整體４５％，形容是超額完成，按照原定計

劃，將於本周六在全港１８區派發，目標在７天內完成，同時亦會在１８區設派發點，市民憑卡

可領取。



＊暫託中心可處方新冠口服藥＊



林鄭指，啟德郵輪碼頭暫託中心為輕症院友提供１２００張病床，暫託中心可處方兩款新冠

口服藥予有需要的確診院友。另外，暫託中心有中西醫結合服務，長者也可以服用中藥調理身體

，亦有情緒支援，為未來中醫醫院作出一個很好的實踐。



＊跌破７千宗仍未到全民強檢時間＊



林鄭指，近日疫情呈下降趨勢，但下降速度不是很快，即使新增單日確診跌破７０００宗，

亦未去到全民強制檢測的時間，不是疫情的尾聲，不過很快會有公布。由於防疫包有快速抗原測

試包，是否可以透過使用測試包，了解香港處於感染的狀況，有關計劃稍後會公布。（ｈｙ）

