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31/03/2022 16:51

【新冠肺炎】本港再多１１９人離世，呈報個案病死率０﹒６６％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日增加
１１９宗新冠肺炎死亡個案，死亡率維持０﹒６６％。

＊５６歲癌症患者染疫亡＊

　　醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去２４小時，有１０２名病
人死亡，涉５８男４４女，年齡介乎５６至１０５歲，５３人來自院舍、６７人無打針、２５人
打一針、９人打２針、１人打３針，９７人為６５歲或以上長者，昨日較年輕病人離世包括５６
歲癌症患者、５６歲和５９歲患者都有長期病。
　　因數據滯後，３月２３日至２９日有１７人於較早前離世，涉１３男４女，年齡介乎６２至
９８歲。

＊１０多人入院篩查發現確診＊

　　醫管局表示，１０多人入院篩查發現確診，２０多病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共
２１１６３名職員曾確診，其中１８８３９已返回工作崗位。

＊超過２萬名病人已獲處方口服藥＊

　　何婉霞指，截至３月３０日，至今已為超２１６００名病人獲處方兩款新冠口服藥物，住院
病人、指定診所、社區治療設施、暫託中心都有安排處方藥物。另外，市民可使用ＨＡ　Ｇｏ應
用程式預約指定診所，由３月１８日至今已有１﹒４萬人成功預約指定診所。（ｈｙ）

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