【新冠肺炎】徐德義：康復者登記平台預計將於５月推出

《經濟通通訊社３１日專訊》食物及衞生局副局長徐德義表示，康復者登記平台預計將於５

月推出。他表示，在疫苗通行證場所，康復者需要出院紀錄或衞生署平台來證明，明白會對場所

負責人執行帶來麻煩，各政府部門正努力建設平台。

政府昨日調整違反圍封強檢令罰則，不遵守者最高可被罰款５萬元。徐德義表示，因應早前

將違反強檢通告罰則提高，故在相應法律條文調節銀碼，法律原意並無改變。（ｈｙ）

