《小傳日記》魚缸向下炒，資金何處游？申洲沽得快，你又買唔買？

《小傳日記》今日魚缸明顯炒緊國際大市，皆因俄羅斯又一改口風，話個談判未見突破性進

展，所以大家對呢場大戰未敢落太大定論，可能俄羅斯仲想拎返小小談判籌碼，以對抗歐美係呢

場戰爭拎到話語權。所以今日魚缸先沽為敬，恒指今早表現高開低走，「ＡＴＭ」三寶捱沽就一

定啦，不過跌幅都係一兩個巴仙，對比起之前咁樣大上大落，已經見怪不怪。

市場焦點，落左係隻申洲國際（０２３１３）身上，公司業績出爐，純利３３﹒７２億，按

年下跌三成三。大行就有睇好睇淡，不過好事就不出門，壞事傳千里，淡風明顯強好多。高盛就

話申洲短期不利因素持續，更話：「中國和越南疫情持續困擾的形勢，將導致短期內生產力、成

本控制和擴張方面的不確定性增加」，削減目標價至１４０元。

大和就話啦，寧波的疫情死灰復燃，造公司兩至三星期的產能損失，而寧波廠房以更加謹慎

的措施恢復正常生產，其產能利用率在３月底恢復到１００％，不過就下調目標價至１３０元。

魚缸近期無野好炒，科技股炒完就炒下國際關係、疫情咁，申洲之前都因為中美關係降到冰

點而捱沽，今日又疫情影響而被大行削目標價，真係禍不單行。不過，目前股價都仲企係紅底之

上，可能短線仲有力支持住。但如果再來多一場風暴，就唔知股價企唔企得住啦！須知到股價如

果失左紅底，就會好似倒水咁瀉，到時真係欲哭無淚，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

