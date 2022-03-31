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即市新聞

31/03/2022 18:23

【紓困措施】市建局再提供租金寬減，累計租金寬減金額逾２億元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》市建局公布，因應第五波新冠肺炎疫情，對社會眾多行業造成
沉重打擊，市建局將於明天（１日）起，再度為轄下住宅和部份商舖租戶提供租金寬減，至今年
９月底，支援租戶應對疫境的困難，共渡時艱。
　　市建局自２０２０年４月開始，為轄下租戶提供租金寬減，連同新一輪的措施，兩年多實施
以來的租金寬減，涉及金額累計將超過２億元。

＊新一輪租金寬減惠及逾８００個住宅及商業租戶＊

　　市建局指，新一輪租金寬減的力度將更大和更具針對性，惠及超過８００個住宅及不同行業
的商業租戶，包括安置大廈和重建項目內已收購物業的約４００個住宅及商舖租戶，租金可獲
７５％的寬減；於市建局保育、活化和發展項目內、直接由市建局出租的約１５０個商舖物業租
戶，將視乎其每月實際營業額受疫情衝擊而下跌的幅度，按租金開支佔營業額的比重，分三個級
別提供不同幅度的租金寬減。其中，受到較嚴重衝擊的商舖租戶，例如因應政府的嚴格防疫措施
而需暫時關閉的部份表列處所，將可獲百分百的租金寬免。
　　市建局表示，當中還有就市建局與合作發展商合營七個商場內約２８０個商舖租戶，市建局
會與發展商商討租務寬減的安排，為受疫情影響的不同行業租戶，制定針對性的租金寬減方案；
已委聘營運機構負責租務及管理的中環街市和西港城，相關的營運機構亦會審視個別商戶的營業
情況，給予合適的租金寬減，協助商戶渡過疫境。

＊若因防疫措施而增聘人手，可申請更高寬減級別＊

　　此外，市建局亦為其直屬商舖租戶提供額外支援，若他們在疫情期間為配合政府的防疫抗疫
措施而增聘人手，例如額外員工執行「疫苗通行證」的安排，或加強店舖消毒及清潔工作等，有
關的租戶可向市建局提交相關資料，申請更高的寬減級別。市建局將逐一審視租戶的申請，酌情
處理。（ｂｎ）

　

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