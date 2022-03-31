《真知灼見－溫灼培》人民幣仍是值得持有？

《真知灼見》踏入今年，人民銀行與聯儲局在貨幣政策上可謂南轅北轍。人行主張採用寬鬆

貨幣政策支持經濟，聯儲局則傾向加大加息力度對抗通脹。單看貨幣政策取向人民幣匯價確實應

被看淡。但當把通脹一併分析情況卻大有不同。內地２月年通脹率只有０﹒９％，但美國２月年

通脹率卻高企７﹒９％。換言之，持美元一年，便失去７﹒９％購買力。就是如聯儲局點陣圖所

顯示，到今年底聯邦儲備基金息率真有機會加至２厘水平，也難彌補通脹帶來損失。再者，以現

今美國經濟狀況及拜登政府所面對的３０萬億美元龐大債務，聯儲局有否能力加息至２厘仍是個

迷。否則，又如何解釋現今美國３、５、７年期債與１０年期債券孳息率全出現倒掛情況？



另外，據《環球銀行金融電信協會》（ＳＷＩＦＴ）數字顯示，於２月份人民幣在國際上的

使用佔比只有２﹒２３％，可謂相當少，較１月的３﹒２％佔比還要少。但筆者對此數字感質疑

。伊朗現時賣石油予中國是用人民幣。而自俄烏事件後，相信俄羅斯日後與中國的能源貿易也會

多用人民幣。但這一切交易料都會繞過ＳＷＩＦＴ系統。所以有理由相信，隨人民幣使用量擴大

會為人民幣帶來支持，但這一切數字都不會在ＳＷＩＦＴ數字內見到。料人民幣暫於６﹒３２－

６﹒４２兌１美元的範圍內波動，長遠看好。



最後提提大家，今晚油組將與主要產油國包括俄羅斯開會討論５月份的產油量。據了解，油

組將很大機會維持２０２１年８月所作的承諾，即每月增加４０萬桶產量不變，不會額外增產。

而同為今晚，俄羅斯將制定出要求歐盟以俄羅斯盧布支付天然氣價格方案。這些因素對往後能源

價格均會帶來舉足輕重影響值得留意。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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