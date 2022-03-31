《退休多角度－程浩賢》抗逆心法：以長線思維看待退休投資

《退休多角度》今年以來，環球市況動盪，俄烏局勢持續緊張、本地新冠肺炎疫情未見明朗

、內地疫情反覆，中港股市表現未如理想，牽動投資者情緒。積金評級有限公司２月份的數據顯

示，４５０萬名強積金成員的平均帳戶結餘繼續下跌至約２４８，６００元，按月跌幅約為

４６００元。根據強積金顧問公司駿隆：２月整體強積金市場出現負回報，大部分資產開始出現

較大幅度調整。其實，大家不必太擔心強積金戶口的短期虧損，別過份著眼短期波動，我們應保

持冷靜，並將目光放在長遠的投資策略，這個明智的抗逆心法將可守護您達成退休目標。



＊不必心急捕捉出入市最佳時機＊



想做好長線投資，我們聚焦的地方不應是捕捉最佳市場時機，而是留在市場的時間長度。於

波動市況下仍可保持投資，長遠會為您帶來幫助。對香港上班一族而言，強積金是退休投資不可

或缺的一環，這項投資可長達數十年，當中經歷多個經濟周期，投資表現自然也會隨之而波動，

但這些波動只是短暫性，大家不應只看短暫的市場波動就經常轉換強積金組合。以２００８年金

融海嘯為例，當年的回報大多是負數，尤其是股票基金，但去到２００９年，強積金的表現已經

完全收復失地。

市場走勢有時可以很起伏不定，當下未必人人可以馴服自己焦急的心，心理質素好緊要。但

若投資者一見熊市就起身離場止蝕，或輕率地變更投資策略，嘗試捕捉市場機遇，有更大機會出

現高買低賣的情況，亦會錯失長期潛在回報。離場時間對潛在回報或會帶來一定影響。對於碰巧

在經濟下滑時踏入退休期的朋友來說，若果有條件不急於吐現，選擇不即時蝕住提取辛苦累積的

退休儲蓄，而是有耐性地繼續投資，例如不完全提取強積金權益，保留部份在強積金戶口繼續運

作，可讓長線投資得以延續，進一步發揮它的效能。



＊複息效應、平均成本法有助增加優勢＊



作為長線投資，強積金受惠於複息效應（Ｃｏｍｐｏｕｎｄ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ

Ｅｆｆｅｃｔ）和平均成本法（Ｄｏｌｌａｒ Ｃｏｓｔ Ａｖｅｒａｇｉｎｇ），讓資本有機

會隨著時間增值。您每月的強積金連本帶利會自動滾存到現有資產再作投資，在「滾雪球」般的

複式效應下，有助累積更多退休儲備。根據積金局月前發表的、截至２０２１年１２月底的《強

制性公積金計劃統計摘要》季刋統計數據，自強積金制度２０００年實施以來的年率化淨回報率

為４﹒３％，高於同期的１﹒８％年率化通脹率。若以此年度回報作基礎，假設一位強積金成員

今日３０歲，有３０萬元於強積金戶口當中，以複式計算，當３０年後臨近退休的時候，強積金

內總資產將會超過３００萬元。

平均成本法，即不論基金單位價格高低，均定期、定額地買入。投資者在資產價格處於低位

時，買入較多資產單位；在價格處於高位時，則買入較少資產單位。這種投資規律，有助投資者

將入市成本價「拉勻」，可助分散大市波動帶來的風險及減低短期價格波動的影響，不用捕捉入

市時機，並可把握趁低吸納的機會，待市場反彈時，資產增值帶來的回報亦有機會更大。

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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