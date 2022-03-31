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31/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升８４點四連漲，報６﹒３４８２近兩周高

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４８２，
較上個交易日升８４點子，實現四連漲，創３月１８日以來近兩周新高，上個交易日報
６﹒３５６６。
　　市場對俄烏停戰前景再度轉淡，但與此同時，美元於紐約時段周三跌至近２周低點。美匯指
數跌０﹒５７％，至９７﹒８６１點。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３４８２　　　－８４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０８４７　　＋３６７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１９６５　　＋３０５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１１０　　　－１１﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３３７８　　＋１５５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７６４６　　　－９４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４２６０　　＋１５９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６９３２　　　＋６５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８７４１　　＋４７７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８４９　　　＋３３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２１　　　－１０﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１３﹒１４８０　－７８６３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２８２３　　　－５３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒６３００　　　＋１１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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