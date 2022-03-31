【聚焦人幣】人幣中間價升８４點四連漲，報６﹒３４８２近兩周高

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４８２，
較上個交易日升８４點子，實現四連漲，創３月１８日以來近兩周新高，上個交易日報
６﹒３５６６。
市場對俄烏停戰前景再度轉淡，但與此同時，美元於紐約時段周三跌至近２周低點。美匯指
數跌０﹒５７％，至９７﹒８６１點。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３４８２ －８４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０８４７ ＋３６７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１９６５ ＋３０５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１１０ －１１﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３３７８ ＋１５５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７６４６ －９４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４２６０ ＋１５９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６９３２ ＋６５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８７４１ ＋４７７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８４９ ＋３３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２１ －１０﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １３﹒１４８０ －７８６３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８２３ －５３﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒６３００ ＋１１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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