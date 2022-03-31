《鍾之日記》疫情再起累經濟，港股首季挫６％

《鍾之日記》３月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



俄烏談判後仍未明朗，加上內地上月ＰＭＩ差過預期，港股三日飆８２７點曾創一周高後，

今日高開低走，失守兩萬二關。

恒指高開３０點報２２２６２，但已是今早高位所在，內地今早公布中國３月製造業ＰＭＩ

降至４９﹒５，差過市場預期，大市升勢不保，一度質穿兩萬二關，最多跌３０９點，低見

２１９２２，之後跌勢收歛。午後在上午波幅內走，恒指最終收報２１９９６，跌２３５點或

１﹒０６％。總結整個３月，恒指波動呈Ｖ型走勢，３月中急跌至１８２３５點，最終累跌

７１６點或３﹒２％。大市全日成交縮減至１０２３﹒９５億元。國指收市跌８３點或１﹒１％

，報７５２５。科指跌６４點或１﹒４％，報４５５７點。

本港第五波疫情累計逾１１４萬宗確診，累計７６１２宗死亡個案，疫情疊加地緣局勢不穩

，拖累恒指在３月１５日下試１８２００點支持，雖然翌日上演大奇蹟日，低開高收飆近

１７００點，但總結首季度，港股累挫逾１４００點，跌幅近６％。



＊滬指首季挫近１１％＊



內地製造業及非製造業活動陷收縮，加上投資者擔憂上海新冠疫情對全國經濟的影響；Ａ股

下跌，半導體、汽車、光伏、新能源等熱門股調整，地產和煤炭板塊則逆勢揚升。滬綜指低開後

，午後跌幅再次擴大，收市跌０﹒４４％，報３２５２﹒２０點；深成指挫１﹒２％，報

１２１１８﹒２５點；創業板指一度跌近２％，收市跌１﹒３８％。總結３月，滬指累跌

６﹒０７％，深成指累跌９﹒９４％；今年首季，滬指累挫１０﹒６５％，深成指累挫

１８﹒４４％。

上海新冠疫情終於稍有遏制，昨日新增本土病例略降至５６５３例。國內多地疫情散發導致

局部地區部分企業臨時停產減產，疊加地緣政治不穩定因素導致企業出口訂單減少或取消，產需

兩端同步走低，拖累３月份中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒５％，比上月下降

０﹒７個百分點，大幅低於市場預期的４９﹒９％，為時隔四個月後再度滑落至５０下方。值得

留意的是，去年第三季經濟衰退，是由於煤炭短缺導致的一輪暫時性的能源危機，而今次經濟下

行，則是中國堅持嚴苛防疫政策疊加內需疲弱而造成的困境，危險程度更值得留意。

外資今日通過陸股通淨流入１０﹒５４億元，流全日兩市成交１００９１億元，按日增長

５﹒３％，再次破萬元。



＊被轉入確定名單，和黃醫藥稱無影響＊



美國證券交易委員會（ＳＥＣ）３月３０日依據不久前實施的《外國公司問責法》，再將５

家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單，包括在港雙重上市的百度（０９８８８），還

有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Ｎｏｃｅｒａ。目前在臨時名單上的中概股還包括微博

（０９８９８），上述６家企業需要向ＳＥＣ提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件，微博的

申辯限期為４月１３日，其餘５家企業限期為４月２０日。

ＳＥＣ同日將第一批名單中的５家中概股公司轉入確定名單，包括百濟神州（０６１６０）

、百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）、盛美半導體以及和黃醫藥

（０００１３），這意味著這幾家企業沒有及時向ＳＥＣ提供有力的申辯證據。

對於被轉入為確定名單，和黃醫藥表示，正與中證監保持溝通，以了解他們與美國當局就設

於中國的公司如何能滿足該法案的要求所進行的討論，是否有進一步更新，並將繼續評估保持在

美國上市的所有選項，包括在國際業務對集團的貢獻超過中國業務時，評估在中國境外委聘審計

師的好處。和黃醫藥並稱，事件對業務營運並無影響。

惟和黃醫藥仍跌１﹒３％，其他將面臨除牌危機的中概股亦集體受壓，百度、百濟神州挫超

３％，微博跌１％，再鼎醫藥跌０﹒６％，百勝中國則升０﹒６％。



＊潤地去年核心多賺一成，仍收跌１﹒５％＊



華潤置地（０１１０９）公布業績。潤地去年除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為

２６６億元人民幣，按年增長１０﹒２％；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利為３２４億

元人民幣，增長８﹒７％，每股溢利４﹒５４元人民幣，派末期息１﹒２０７元人民幣，增加

９﹒５％。不過潤地仍跌１﹒５％。

正榮地產（０６１５８）去年收益按年增長２﹒４％至３６９﹒９億元人民幣；核心純利按

年減少３０﹒９％至２２﹒８億元人民幣，不派息。正榮地產收市跌３﹒２％。

奧園健康（０３６６２）公布延遲公布２０２１全年業績，並於明日（４月１日）起停牌。

公司指，由於近期新型冠狀病毒疫情反覆而實施的防控措施，包括出行限制及檢疫隔離措施，已

干擾２０２１年全年業績之財務數據梳理及資料收集進度。奧園健康於停牌前最後一個交易日無

升跌，報１﹒８６元。

內房股個別造好，旭輝（００８８４）獲控股股東增持，升２％；龍湖（００９６０）揚

２﹒５％；中國海外（００６８８）漲１﹒９％；萬科（０２２０２）去年少賺４５﹒７％，跌

１％；富力（０２７７７）跌１﹒４％；佳兆業（０１６３８）急升１０﹒５％。



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