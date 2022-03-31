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31/03/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》永達汽車受惠消費升級，乘用車市場潛力可觀

　　《投資心得》永達汽車（０３６６９）截至去年１２月３１日止的２０２１年全年業績，集
團錄得綜合收入約為７９２﹒１億元人民幣，與２０２０年同期比較上升１４﹒３％。而集團擁
有人應佔淨利潤方面則為２４﹒８億元人民幣，同比升５２﹒６％，表現理想。

＊加強新能源車產業布局，金融代理保險業務提升＊
　
　　在國內，持續的汽車消費升級需求，令乘用車市場仍有很大的潛力，而豪華汽車的消費升級
需求亦不是短期，而是會持續的趨勢，加上新能源及二手車業務受政策導向利好，仍有很大的發
展空間。預期集團透過加強新能源汽車產業的布局，透過獨立的新能源汽車產業團隊，與新能源
品牌汽車工廠尋求戰略合作，研究新能源服務產業鏈未來的業務機會，以發展創新業務合作模式

　　值得留意的是集團的延伸業務有進一步的提升。在汽車金融代理方面，由於金融產品選擇及
與金融機構佣金率的管理強化，同時集團亦持續推進對金融業務的策略調整，令代理金融業務水
準得到提升。至於在保險業務方面，集團除了提高商業險及非車險業務滲透率外，亦針對續保業
務開展精細化管理，確保續保滲透率及品質同步提升，以及對保險綜合改革，確保集團的保費規
模保持提升。

＊品牌組合進一步優化，售後服務收入穩健增長＊
　
　　隨著豪華品牌在總體新車銷售收入中佔６６﹒５％，品牌組合實現進一步優化。新車銷售毛
利率為３﹒１５％，亦較去年同期上升了０﹒５１個百分點。此外，集團在售後服務業務收入實
現了穩健增長。隨著國內的汽車消費市場的發展趨勢在將來進一步差異化，預期高汽車保有量的
一線城市，其升級購車需求將繼續旺盛，穩健推進網絡布局至全國冀望能形成優勢。可考慮於現
價買入，上望９﹒３０元，跌穿７﹒５０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆
者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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