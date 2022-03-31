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31/03/2022 08:34

【新冠肺炎】上海昨日新增本土確診３５５宗，及無症狀５２９８例

　　《經濟通通訊社３１日上海專電》２０２２年３月３０日０－２４時，新增本土新冠肺炎確
診病例３５５例和無症狀感染者５２９８例，其中１６例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，
１０例確診病例和４４７７例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現
。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例３例和無症狀感染者１例，均在閉環管控中發現。（ａｈ）

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