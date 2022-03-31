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31/03/2022 08:35

【國務會議】李克強：部署用好政府債券擴有效投資促經濟穩定增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院總理李克強２９日主持召開國務院
常務會議，要求壓實責任落細措施，堅決防止重特大安全事故；部署用好政府債券擴大有效投資
，促進補短板增後勁和經濟穩定增長；決定新開工一批條件成熟的水利工程，提高水資源保障和
防災減災能力。
　　會議指出，按照保持宏觀槓桿率基本穩定原則，今年新增地方政府專項債３﹒６５萬億元（
人民幣．下同）。為加強周期性調節，去年底已依法提前下達１﹒４６萬億元。下一步，一要抓
緊下達剩餘專項債，向償債能力強、項目多儲備足的地區傾斜。
　　二要更好發揮專項債效能。堅持既利當前又惠長遠，加大惠民生補短板等投資，支持新基建
等增後勁上水平項目建設。堅持資金跟著項目走，加快項目開工和建設，盡快形成實物工作量。
　　三要用改革的舉措、市場的辦法，發揮專項債四兩撥千斤作用，吸引社會資本投入，支持民
營企業投資。
　　四要加強資金管理，嚴禁違規興建樓堂館所、形象工程。
　　五要統籌把握國債、地方債發行，防範債務風險。鼓勵境外資金購買國債，落實好稅收優惠
。金融系統要保障國債有序發行，支持項目融資。
　　會議指出，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大。制定今年宏觀政策時，對
國內外環境變化已有前瞻考慮。要抓緊落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》舉措，堅
定信心，咬定全年發展目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改
革，穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，制定應對可能遇到更大不確定
性的預案。

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