《思前想後－郭思治》麗年料盈利升逾１０倍，宜趁低撈入靜候反彈

《思前想後》恒指過去一個月跌跌不休，雖然中央出口術托市後迅速反彈，但持續的內憂外

患衝擊著環球股市，不管俄烏戰爭、美儲局加息、疫情反彈等，無一例外都是負面消息，但有危

就有機，就像封城前適量儲備物資一樣，這個谷底就是儲股的時候。不少人都在搜羅抗跌股，但

更實際的是，趁低撈入反彈股。



＊受惠全球經濟復甦訂單大增，今年中或再發盈喜＊



留意到早前有一隻叫麗年國際（０９９１８）的股份發盈喜，預計２０２１年度公司權益持

有人應佔溢利不少於１８００萬港元，而２０２０年度疫情影響下是１５０萬港元。這個相當於

１２倍的爆升，該公司稱溢利增加主要原因是２０２１年全球經濟逐漸復甦，來自主要現有客戶

及新客戶的訂單大幅增加。

事實上，該公司的盈喜是有跡可循，早在去年中期前，已經公布因為主要客戶的訂單大幅增

加，虧損收窄至７９２萬港元，而上一年同期是蝕２２４３萬港元。換言之，從現在的情況來看

，麗年國際的業務已經率先重回正軌，只要保持此勢頭，今年中期將再有盈喜出現。



＊擬入股地板護理產品公司，料有助帶動盈利增長＊



從目前公司的股價來看，連盈喜的因素都還未反映出來，更別說麗年在過去一年密集發放的

其他利好消息，除了已經進駐呼吸機這個藍海市場，該公司亦擬購入開發及銷售真空吸塵器等高

科技地板護理產品的Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ一成的股份

及可換股債券，收購事宜在３月２２日晚有新進展，公司發公告稱已完成股份認購及第一批可換

股債券認購。值得留意的是，Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ早已與某美國上市的全球知名家用電器品牌簽

署協議，可以在商業進程中作為批發分銷商在若干產品上使用許可商標，而Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ

將委任麗年為其主要供應商，即是說，此收購能保障麗年未來訂單量，為業績帶來一定的潛在增

長，若公司未來悉數行使可換股債券，更可持有Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ三成股權，有助帶動麗年盈

利增長。

這一系列的積極舉措相信在未來一兩年會明顯反映在業績表現上，以此保守推斷，股價至少

在今年中期前上望０﹒１５港元，長遠合理化回到招股價０﹒２５港元。該公司將於３月３０日

正式公布業績數據，建議現在趁低撈入靜候反彈。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本

欄逢周四刊出）



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