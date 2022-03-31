  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2022 09:05

《思前想後－郭思治》麗年料盈利升逾１０倍，宜趁低撈入靜候反彈

　　《思前想後》恒指過去一個月跌跌不休，雖然中央出口術托市後迅速反彈，但持續的內憂外
患衝擊著環球股市，不管俄烏戰爭、美儲局加息、疫情反彈等，無一例外都是負面消息，但有危
就有機，就像封城前適量儲備物資一樣，這個谷底就是儲股的時候。不少人都在搜羅抗跌股，但
更實際的是，趁低撈入反彈股。

＊受惠全球經濟復甦訂單大增，今年中或再發盈喜＊

　　留意到早前有一隻叫麗年國際（０９９１８）的股份發盈喜，預計２０２１年度公司權益持
有人應佔溢利不少於１８００萬港元，而２０２０年度疫情影響下是１５０萬港元。這個相當於
１２倍的爆升，該公司稱溢利增加主要原因是２０２１年全球經濟逐漸復甦，來自主要現有客戶
及新客戶的訂單大幅增加。　
　　事實上，該公司的盈喜是有跡可循，早在去年中期前，已經公布因為主要客戶的訂單大幅增
加，虧損收窄至７９２萬港元，而上一年同期是蝕２２４３萬港元。換言之，從現在的情況來看
，麗年國際的業務已經率先重回正軌，只要保持此勢頭，今年中期將再有盈喜出現。

＊擬入股地板護理產品公司，料有助帶動盈利增長＊
　
　　從目前公司的股價來看，連盈喜的因素都還未反映出來，更別說麗年在過去一年密集發放的
其他利好消息，除了已經進駐呼吸機這個藍海市場，該公司亦擬購入開發及銷售真空吸塵器等高
科技地板護理產品的Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ一成的股份
及可換股債券，收購事宜在３月２２日晚有新進展，公司發公告稱已完成股份認購及第一批可換
股債券認購。值得留意的是，Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ早已與某美國上市的全球知名家用電器品牌簽
署協議，可以在商業進程中作為批發分銷商在若干產品上使用許可商標，而Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ
將委任麗年為其主要供應商，即是說，此收購能保障麗年未來訂單量，為業績帶來一定的潛在增
長，若公司未來悉數行使可換股債券，更可持有Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ三成股權，有助帶動麗年盈
利增長。
　　這一系列的積極舉措相信在未來一兩年會明顯反映在業績表現上，以此保守推斷，股價至少
在今年中期前上望０﹒１５港元，長遠合理化回到招股價０﹒２５港元。該公司將於３月３０日
正式公布業績數據，建議現在趁低撈入靜候反彈。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本
欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/03/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢大致持平，印度新規落實料影響幣價
中國故事30/03/2022
《神州經脈》中俄重申合作無上限　監管伸向直播營利　A場漲勢勁
財經熱話30/03/2022
比亞迪盈利倒退　大行看法分歧　股價先跌後倒升
財經熱話30/03/2022
【拗腰倒升】林家亨早預告：比亞迪(01211)績後回落為買入良機！（有片）
財經熱話30/03/2022
【中概危與機】科技股彈唔起 退市監管續困擾？八位名嘴論買或沽！（有片）
專訪30/03/2022
【即市專訪】溫鋼城：港股尚未脫離危險期 宜候低吸三大板塊！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金