  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2022 09:50

【新冠肺炎】內地增本土及無症狀逾八千四宗，上海增逾五千六宗

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委公布，３０日全國新增確
診１８３９宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例３６宗；本土病例１８０３宗，吉林仍
佔最多有１３４０宗，其中長春市９９７宗，吉林市３３３宗；上海３５５宗。
　　新增無症狀感染者６７２０宗，其中本土６６５１宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多
有５２９８宗，吉林省８３５宗，其中吉林市有４２２宗；福建１２９宗；河北７８宗；廣東８
宗，其中深圳市３宗。另有５６宗由無症狀感染者轉為確診。
　　上海封城第三天，上海昨日（３０日）新增５６５３宗本土個案，當局舉行疫情防控工作新
聞發布會表示，截至目前在浦東、浦南及毗鄰區域共完成９１０萬人的核酸檢測，在浦西區域的
非重點區域開展抗原篩查，共篩查１０８７萬人，均發現一定數量的檢測結果異常人員。

＊吉林本輪疫情感染者全部使用中醫藥治療＊

　　據吉林省人民政府網站消息，本輪疫情發生後，吉林省在過去兩年中醫藥參與疫情防控取得
突出成效的基礎上，推動中醫藥全程深度參與新冠肺炎救治全過程。吉林省中醫藥管理局方面的
信息顯示，截至３月２８日，全省對所有確診病例和無症狀感染者１００％使用中醫藥治療，除
中藥湯劑，還提供穴位敷貼、推拿等非藥物特色治療。
　　吉林市核酸檢測工作專班成員張立業昨日稱，　３月２９日開展的核酸檢測，決定自３月
２３日以來核酸檢測中，未出現陽性病例的封閉社區，不納入該輪新冠病毒檢測範圍，而是對居
家隔離人員和重點防範社區，採取單人單管的檢測方式。（ｃａ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告31/03/2022
【大行炒D乜】中海油申洲績後大行點評價？click入嚟睇下
開市Good Morning31/03/2022
林家亨：中海油回落至10.3元買入值博率較高　料油價難大跌
財經熱話31/03/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢大致持平，印度新規落實料影響幣價
中國故事30/03/2022
《神州經脈》中俄重申合作無上限　監管伸向直播營利　A場漲勢勁
財經熱話30/03/2022
比亞迪盈利倒退　大行看法分歧　股價先跌後倒升
財經熱話30/03/2022
【拗腰倒升】林家亨早預告：比亞迪(01211)績後回落為買入良機！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金