【新冠肺炎】內地增本土及無症狀逾八千四宗，上海增逾五千六宗

《經濟通通訊社３１日專訊》內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委公布，３０日全國新增確

診１８３９宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例３６宗；本土病例１８０３宗，吉林仍

佔最多有１３４０宗，其中長春市９９７宗，吉林市３３３宗；上海３５５宗。

新增無症狀感染者６７２０宗，其中本土６６５１宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多

有５２９８宗，吉林省８３５宗，其中吉林市有４２２宗；福建１２９宗；河北７８宗；廣東８

宗，其中深圳市３宗。另有５６宗由無症狀感染者轉為確診。

上海封城第三天，上海昨日（３０日）新增５６５３宗本土個案，當局舉行疫情防控工作新

聞發布會表示，截至目前在浦東、浦南及毗鄰區域共完成９１０萬人的核酸檢測，在浦西區域的

非重點區域開展抗原篩查，共篩查１０８７萬人，均發現一定數量的檢測結果異常人員。



＊吉林本輪疫情感染者全部使用中醫藥治療＊



據吉林省人民政府網站消息，本輪疫情發生後，吉林省在過去兩年中醫藥參與疫情防控取得

突出成效的基礎上，推動中醫藥全程深度參與新冠肺炎救治全過程。吉林省中醫藥管理局方面的

信息顯示，截至３月２８日，全省對所有確診病例和無症狀感染者１００％使用中醫藥治療，除

中藥湯劑，還提供穴位敷貼、推拿等非藥物特色治療。

吉林市核酸檢測工作專班成員張立業昨日稱， ３月２９日開展的核酸檢測，決定自３月

２３日以來核酸檢測中，未出現陽性病例的封閉社區，不納入該輪新冠病毒檢測範圍，而是對居

家隔離人員和重點防範社區，採取單人單管的檢測方式。（ｃａ）

