【新冠肺炎】上汽大眾上海工廠今日起部分停產

《經濟通通訊社３１日專訊》德國大眾汽車（福士汽車）發言人表示，由於疫情期間零部件
採購困難，該公司與上汽集團合資運營的上海工廠今日（３１日）起部分關閉。
但發言人沒有提及更多細節，例如何時恢復生產等，表示公司將每天提供最新訊息。
此前電動汽車製造商特斯拉已宣布，上海工廠將於本周暫停生產至少４天，豐田的子公司日
野汽車的上海發動機工廠的亦暫停生產。（ｄｗ）
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