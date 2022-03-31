【新冠肺炎】上汽大眾上海工廠今日起部分停產

《經濟通通訊社３１日專訊》德國大眾汽車（福士汽車）發言人表示，由於疫情期間零部件

採購困難，該公司與上汽集團合資運營的上海工廠今日（３１日）起部分關閉。

但發言人沒有提及更多細節，例如何時恢復生產等，表示公司將每天提供最新訊息。

此前電動汽車製造商特斯拉已宣布，上海工廠將於本周暫停生產至少４天，豐田的子公司日

野汽車的上海發動機工廠的亦暫停生產。（ｄｗ）

