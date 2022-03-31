《輪證高清－孫明哲》加息預期升溫，利好銀行股

《輪證高清》環球股市在兩周前受烏克蘭局勢影響而大幅波動，現時局勢相對緩和，股票市

場又回復到以往的波動性，投資者在早前波動市況時購入好倉產品，過去兩周慢慢獲利離場，加

上近兩周缺乏明顯方向，輪證市場整體出現資金流走的情況。隨著地緣局勢對股市影響力減退，

市場重新關注經濟因素對後市的影響，最受關注當然是息口走勢。

根據聯儲局最新的經濟預測「點陣圖」，預期今年年底將加息至１﹒７５至２厘水平，日前

聯儲官員鷹派言論也意味今年幾次議息會議中最少會有一次是加息最少半厘，美聯儲主席鮑威爾

早前亦曾表示不排除一次性升息半厘的可能，以壓低通脹。在本港方面，銀行同業拆息亦在３月

份聯儲局加息後跟隨上升。息口上升對增長股例如科技股不利，尤其是部份沒有盈利支持的新經

濟股，相反，息差擴闊有利銀行股表現，這或是往後一段時間市場關注的方向。

過去１個月銀行股表現相對硬淨，其引伸波幅變化亦相對較輕，現時匯豐（００００５）上

市期權引伸波幅已經回落至年初水平附近，相較科技股仍比年初高一段距離，現階段部署匯豐認

股證的波幅風險相對較低，加上在加息環境下的有利因素，投資者在日後可多加留意其走勢的變

化。除了匯豐之外，高盛近日亦發行了跟其他本地銀行如恒生（０００１１）及中銀香港

（０２３８８）的認股證，可留意以下產品介紹。



＊滙豐購２１６７７，行使價６０元，２０２２年７月２６日到期，實際槓桿１０﹒８倍

＊滙豐沽２４５５７，行使價４８﹒８３元，２０２２年７月２２日到期，實際槓桿８﹒２倍

＊滙豐牛５４９９３，收回價４８元，行使價４７元，換股比率１００，槓桿比率７﹒８倍

＊滙豐熊６７９９５，收回價６０元，行使價６１元，換股比率１００，槓桿比率６﹒８倍

＊恒生購１３４３６，行使價１６５元，２０２２年１１月２４日到期，實際槓桿６﹒５倍

＊中銀購１３６２１，行使價３２元，２０２２年９月２９日到期，實際槓桿７倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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