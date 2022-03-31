《央行動態》人行：加大穩健貨幣政策實施力度，保持流動性充裕

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行貨幣政策委員會召開第一季度例會，分析國內外經濟

金融形勢。會議強調要加大穩健的貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕。構建金融有效支持

實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系。

會議指出，當前國外疫情持續，地緣政治衝突升級，外部環境更趨復雜嚴峻和不確定，國內

疫情發生頻次有所增多，經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。要穩字當頭、

穩中求進，強化跨周期和逆周期調節，加大穩健的貨幣政策實施力度，增強前瞻性、精準性、自

主性，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，為實體經濟提供更有

力支持，穩定宏觀經濟大盤。



＊保持流動性合理充裕＊



會議提出，進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定

性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀杠杆率基本穩定。

結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，用好普惠小微貸款支持工具，增加支農支

小再貸款，實施好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，綜合施策支持區域協調

發展，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持。

會議表示，要深化金融供給側結構性改革，支持銀行補充資本。完善市場化利率形成和傳導

機制，優化央行政策利率體系，加強存款利率監管，著力穩定銀行負債成本，發揮貸款市場報價

利率改革效能，推動降低企業綜合融資成本。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導

企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保

持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



＊促進房地產市場健康發展和良性循環＊



構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業

中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持，與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，維護

住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。推

進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

