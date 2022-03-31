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31/03/2022 08:46

【俄烏開戰】王毅：經受住國際的考驗，中俄發展關係意願更堅定

　　《經濟通通訊社３１日專訊》俄羅斯外長拉夫羅夫率領代表團抵達安徽屯溪，出席第三次阿
富汗鄰國外長會議，是俄羅斯出兵烏克蘭以來，拉夫羅夫首次到訪中國。國務委員兼外長王毅昨
日（３０日）下午與拉夫羅夫會談，拉夫羅夫通報俄烏談判情況，表示俄方致力於緊張局勢降溫
，將繼續同烏方進行和談，並同國際社會保持溝通。
　　王毅強調，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭
。雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。中方願同俄方一道，以
兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進。

＊王毅：中方支持俄烏克服困難繼續和談＊
　
　　王毅說，國際局勢進入動蕩變革期，烏克蘭問題有著復雜歷史經緯和來龍去脈，既是歐洲安
全矛盾長期積累的爆發，也是冷戰思維和集團對抗造成的結果。當前形勢下，中方支持俄烏雙方
克服困難繼續和談，支持迄今談判達成的積極成果，支持現地局勢盡快實現降溫，支持俄羅斯以
及各方為防止大規模人道危機所作的努力。
　　從長遠看，應當汲取烏克蘭危機的教訓，本著相互尊重和安全不可分割原則，回應各方的合
理安全關切，通過對話談判構建起均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

＊拉夫羅夫：加強俄中戰略協作，深化互利合作＊

　　拉夫羅夫說，俄羅斯正經歷國際關係史上一個非常嚴重的階段。他相信在這一階段之後，國
際形勢將大為明朗，俄羅斯對同中國關係穩定和可持續發展感興趣，兩國元首已就此達成一致，
俄方將考慮採取具體步驟，將所有協議落實到實處，持續加強俄中高水平戰略協作，深化雙方各
領域互利合作。
　　俄方將與中方一道，與其他志同道合的國家一道，走向多極、公正、民主的世界秩序。雙方
還就亞太局勢、朝鮮半島、金磚機制及上海合作組織等多邊事務，交換意見，協調立場。
（ｊｔ）

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