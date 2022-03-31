【數據解讀】統計局：疫情疊加地緣政治，３月企業生產經營受影響

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月份，中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為４９﹒５％，比上月下降０﹒７個百分點，自去年１０月以來時隔四個月再次跌到
臨界點下，低於市場預期的４９﹒９％。
統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，近期，國內多地出現聚集性疫情，加之國
際地緣政治不穩定因素顯著增加，中國企業生產經營活動受到一定影響。同時調查企業反映，隨
著局部地區疫情得到有效控制，受抑制的產需將會逐步恢復，市場有望回暖。
＊生產指數和新訂單指數均將至收縮，價格指數攀升＊
受本輪疫情影響，局部地區部分企業臨時減產停產，且波及到上下游相關企業的正常生產經
營；同時，近期國際地緣政治衝突加劇，一些企業出口訂單減少或被取消，製造業生產活動和市
場需求有所減弱。生產指數和新訂單指數分別為４９﹒５％和４８﹒８％，比上月下降０﹒９和
１﹒９個百分點，均降至收縮區間。從行業情況看，紡織、紡織服裝服飾、通用設備等行業生產
指數和新訂單指數均降至４５﹒０％以下低位，行業供需兩弱；農副食品加工、食品及酒飲料精
製茶、電氣機械器材等行業兩個指數均高於臨界點，產需保持擴張態勢。
受近期國際大宗商品價格大幅波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分
別為６６﹒１％和５６﹒７％，高於上月６﹒１和２﹒６個百分點，均升至近５個月高點。從行
業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上
游行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均超過７０﹒０％，給中下游行業帶來較大成本
壓力。
＊中型企業ＰＭＩ亦降至收縮區間，疫情影響供應鏈穩定＊
３月高技術製造業ＰＭＩ為５０﹒４％，雖比上月有所回落，但繼續位於擴張區間。從企業
用工和市場預期看，高技術製造業從業人員指數和業務活動預期指數分別為５２﹒０％和
５７﹒８％，高於製造業總體３﹒４和２﹒１個百分點。表明高技術製造業具有較強的發展韌性
，企業對未來市場發展繼續看好。
大型企業ＰＭＩ為５１﹒３％，低於上月０﹒５個百分點，但高於製造業總體１﹒８個百分
點，位於景氣區間，繼續保持擴張。中型企業ＰＭＩ為４８﹒５％，低於上月２﹒９個百分點，
降至收縮區間。小型企業ＰＭＩ為４６﹒６％，繼續位於臨界點以下。
同時，部分調查企業反映，受本輪疫情影響，人員到崗不足，物流運輸不暢，交貨周期延長
。本月供應商配送時間指數為４６﹒５％，低於上月１﹒７個百分點，是２０２０年３月份以來
的低點，製造業供應鏈穩定性受到一定程度影響。（ｗｌ）
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