【人行操作】中國經濟熱度偏冷，分析：貨幣政策寬鬆緊迫性正增加

《經濟通通訊社３１日專訊》近來中國內地本土疫情加重，國務院常務會議最新提出穩定經

濟的政策要早出快出，人行貨幣政策委員會例會亦表示要加大穩健貨幣政策實施力度。分析師認

為，為完成既定的經濟增長目標，同時控制住疫情，中國貨幣政策進一步寬鬆的緊迫性正在增加

。

高盛經濟研究認為，隨著地方新冠疫情對經濟增長的阻力加大，以及決策者堅持全年目標，

需要更多政策支持的緊迫性增加。該機構預計全年基礎設施投資同比增長８％，並繼續預計進一

步的貨幣政策寬鬆，包括政策利率和存款準備金率下調。

人行一季度調查問卷顯示，企業家宏觀經濟熱度指數降至３５﹒７％，３０﹒６％的企業家

認為經濟「偏冷」；銀行家宏觀經濟熱度指數亦降至３４﹒４％，３４﹒６％認為經濟「偏冷」

。



＊偏強的人民幣起「寬鬆緩衝器」作用＊



中信證券固定收益研究團隊表示，展望４月，受當前國內疫情與國際地緣政治衝突的影響，

實體經濟運行受到擾動，貨幣政策需「為實體經濟提供更有力支持」，進一步貨幣政策寬鬆似乎

合情合理。雖然年初以來中美利差的收窄表面上成為了貨幣政策寬鬆的制約因素，但當前偏強的

人民幣匯率某種意義上可以起到「寬鬆緩衝器」的作用。

值得注意的是，實施下調政策利率並非是唯一選擇，從人行２０２２年第一季度例會表態來

看，「著力穩定銀行負債成本」以及「發揮貸款市場報價利率改革效能」都是壓降社會融資成本

的有效途徑。（ｗｌ）

