【人行操作】人行續１５００億逆回購利率持平，放水１３００億元

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行加碼放水，今日再進行的１５００億元（人民幣．下
同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒１％。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放１３００億元。人行連續四日
１５００億元逆回購，累計放水５１００億元。（ｃａ）
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